Las lluvias dejan más de 38 litros en Córdoba capital sin incidencias destacables

Jornada de intensas lluvias pero sin incidencias destacables la de este miércoles en Córdoba capital. La borrasca ha dejado a su paso por Córdoba más de 38 litros por metro cuadrado. La Campiña ha estado en aviso naranja por fuertes rachas de viento, precipitaciones y tormentas durante buena parte de la jornada, pasando a primera hora de la tarde y hasta las 21 horas a amarillo.

De acuerdo con los datos de la Aemet, la estación del aeropuerto de Córdoba ha registrado 38,2 litros hasta las 20.00 horas, buena parte de ellos (10,6 litros) entre las 13 y las 14 horas. De hecho, ha sido tras esta hora cuando las precipitaciones han remitido de manera considerable, y únicamente se cuantificaron 5,7 litros entre las 14 y las 19 horas.

Cierre de parques

Ante la previsión de fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Córdoba cerró los parques públicos de la ciudad por precaución. Además, activó un dispositivo especial de vigilancia y prevención de la Policía Local. Entre otras actuaciones se estableció la vigilancia de vados, arroyos y zonas inundables —como la Cañada Real Soriana, la Arruzafilla o el entorno del arroyo Pedroche—, así como de los accesos a barriadas periféricas y caminos rurales. También se controlarán calles con riesgo de anegación, como la avenida de Libia, Torrecilla, zona del Patriarca o el Polígono de Chinales, en coordinación con los efectivos de Protección Civil, que apoyarán en las labores de señalización y asistencia.

El temporal ha obligado al cierre de parques. / A.J. González

En el capítulo de incidencias, el 112 reportó una decena de ellas, aunque no hay que destacar ninguna de especial gravedad. La actuación más relevante la llevaron a cabo los bomberos en la calle Alonso El Sabio para un saneamiento. También hubo llamadas para caídas de ramas de árboles sin mayores consecuencias.

La gran acumulación de agua en la infraestructura ferroviaria, principalmente en las provincia de Sevilla y Huelva, obligó durante la tarde a Renfe a suspender el servicio de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Sevilla, así como la conexión con Cádiz, que también pasa por la capital cordobesa.

Las intensas lluvias han dejado algunas acumulaciones de agua en las vías de la capital. / A.J. González

Previsión

Para este jueves, la Aemet no mantiene activo ningún tipo de aviso. No obstante, espera cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y persistentes, moderadas a fuertes y acompañadas de tormentas, que podrían ser incluso muy fuertes. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o ascenderán ligeramente; las máximas continuarán en descenso, que serán localmente notables. Habrá vientos de componente sur moderados, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

Las lluvias se esperan que continúen, aunque con menor intensidad y no durante todo el día, hasta el domingo incluido.