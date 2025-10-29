La Junta destinará 3,8 millones a la puesta en marcha de las consultas externas del Materno-Infantil

Los presupuestos autonómicos de la Junta de Andalucía para 2026 contemplan inversiones por casi 40 millones de euros en infraestructuras sanitarias en la provincia de Córdoba. Entre esos proyectos sanitarios más destacados, se encuentra la apertura y puesta en marcha de las consultas externas del Materno-Infantil del hospital Reina Sofía, cuyas obras están a punto de terminar. Según han explicado este miércoles el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y el delegado territorial de la Junta en Córdoba, Adoldo Molina, para la puesta en marcha de este espacio sanitario las cuentas autonómicas del año que viene reservan 3,8 millones de euros.

Como ya anunció en su día la Junta, la intención es que las consultas externas del Materno entren en funcionamiento durante el primer trimestre del año que viene. En total, la construcción de este edificio, que ha sufrido algún que otro contratiempo, ha costado casi 20 millones de euros.

Adolfo Molina y José Carlos Gómez Villamandos, durante la rueda de prensa de los presupuestos. / Manuel Murillo

Más inversiones

En cuanto a infraestructuras sanitarias, también se dibujan en las cuentas 213 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética (partida que no entra directamente en el apartado de infraestructuras sanitarias). Hay una inversión destacada de 4,8 millones de euros que irán para Lucena, en concreto, para una nueva sala de fisioterapia y para la mejora de las urgencias de la localidad.

Se prevé que terminen, además, las obras de tres centros de salud. El de El Naranjo-Mirabueno, en Córdoba capital, que cuenta con una inversión para su finalización de 2,6 millones; el de Bujalance, con 2,7 millones; y el de Villanueva de Córdoba (medio millón).

La Junta también prevé renovar las urgencias de Priego (300.000 euros); ampliar el centro de salud de Fernán-Núñez (600.000 euros); redatar el proyecto de un nuevo centro en Iznájar (59.500 euros) y la mejora de los helipuertos en los hospitales de Montilla y Cabra (1,1 millones en total).