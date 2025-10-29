Intervienen 12 bellotas de hachís justo antes de que las introdujeran en la cárcel de Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba, en coordinación con la dirección del centro penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en la cárcel. Y una de estas actuaciones ha permitido la "detención de una persona comunicante como presunta autora de un delito de tráfico de drogas", explica el instituto armado en una nota de prensa.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta por funcionarios de prisiones con el apoyo de agentes de la Guardia Civil y el Servicio Cinológico del Cuerpo -equipo con perros especiales-, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a una persona, como presunta autora de un delito contra la salud pública. Dicha persona, "al ser requerida por una funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, entregó voluntariamente 12 bellotas de hachís envueltas en plástico, las cuales estaban al parecer impregnadas de una sustancia blanquecina que pudiera tratarse de cocaína", que arrojaron un peso de más de 145 gramos, continúa la nota.

Evitar el consumo de drogas en prisión

La verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el centro penitenciario radican en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, "evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior y con ello el riesgo que supone para la salud de los internos, además de la aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa".

Acceso a la cárcel de Córdoba, en Alcolea. / Manuel Murillo

La colaboración entre agentes de la sección de seguridad de la Guardia Civil y los funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (GICO), así como el personal de vigilancia del mismo, "están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el centro penitenciario de Córdoba", explica el instituto armado.

Detenido, diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.