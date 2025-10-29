Mejoras
El Imdeco rehabilitará los espacios multideportivos de Córdoba sustituyendo suelos y reparando el equipamiento
Las actuaciones tienen un coste de 152.000 euros y concluirán en cuatro meses
El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) invertirá 152.000 euros para rehabilitar las pistas multideportivas al aire libre en Córdoba, sustituyendo los pavimentos de hormigón poroso por suelos de resina deportiva y reparando el estado defectuoso del equipamiento de los mismos.
En total se intervendrá en nueve espacios multideportivos de la ciudad, ubicados en el Parque de las Avenidas (Poniente), El Granadal, el de Vista Alegre (que incluye también la pista de baloncesto), en Arroyo del Moro (que incluye pista de fútbol sala), El Naranjo, Parque Azahara y Acera del Río.
Las actuaciones, que comenzarán de inmediato de forma escalonada, concluirán en un plazo de cuatro meses. Según el análisis previo hecho por el Imdeco, algunas actuaciones comprenden la nivelación de las superficies, con la instalación de cuatro a seis capas de suelo o intervención en las juntas de las pistas.
La teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, ha defendido este proyecto de rehabilitación que "da respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía cordobesa" y que servirá para "incentivar y reforzar la actividad deportiva al aire libre".
