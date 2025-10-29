Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 29 de octubre de 2025

Música

23ª edición del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco

El gran pianista uzbeco Eldar Nebolsin actuará en el salón de actos de la Diputación Provincial de Córdoba. El programa incluye la transcripción realizada por Liszt del ciclo de canciones An die ferne Geliebte op. 98 [A la amada lejana], de Beethoven, la preciosa Fantasía op. 17, de Schumann, Nocturno, de Robert Helps, y la Sonata para piano nº 6, de Prokofiev. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Diputación Provincial. Colón, 15. 20.00 horas.

Cuentos

Se presenta ‘Diario de un insomne’

El escritor Alfonso Vella presenta el libro de cuentos Diario de un insomne, publicado recientemente por la editorial El Toro Celeste. En este acto de presentación, el autor conversará con el escritor y editor Pedro J. Plaza. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20. 19.00 horas.

Ciclo ‘Con-ciencia y memoria’

Charla sobre la recuperación del fondo documental del hospital psiquiátrico de Córdoba

La Diputación de Córdoba, en el marco de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, acogerá la charla Recuperación y valorización del Fondo del Hospital Psiquiátrico de Córdoba: conversatorio en el archivo. Participarán en el acto Mª Carmen Martínez Hernández y Pepe Roldán Castaño y moderará Mª Auxiliadora Guisado Domínguez.

CÓRDOBA. Archivo de la Diputación Provincial. Colón, 15. 17.00 horas.

Documental

Proyección de ’LaS diferentes caras de la aporofobia. Desmontando bulos’

Apdha Córdoba presenta este documental que han elaborado con la colaboración de varias entidades sociales de Córdoba, como ProLibertas, Hogarsi o Acisgru y con la colaboración del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba.

CÓRDOBA. Facultad Derecho. Puerta Nueva, s/n. 18.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

El ciclo La Hora del Cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Lúa, Máximo Ortega y Mequetrefe. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur. Varias. 17.00 y 18.00 horas.

Presentación

'La tierra y su satélite', de Matteo Terzaghi

Tendrá lugar la presentación del libro La tierra y su satélite, del autor ítalo-suizo Matteo Terzaghi, publicado por la editorial Pre-Textos. Intervendrán: Juan Antonio Bernier, Pablo Ingberg (su traductor) y el propio autor.