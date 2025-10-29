José Carlos Gómez será el nuevo gerente de Sadeco

José Carlos Gómez será el nuevo gerente de la empresa municipal de limpieza Sadeco. Su nombramiento se hará efectivo en la próxima junta de gobierno local. El actual coordinador general de Seguridad es un hombre de confianza del Partido Popular y ha estado al frente del área que coordina los trabajos de la Policía Local y los Bomberos en los últimos dos mandatos del alcalde José María Bellido, primero, bajo las órdenes de Miguel Ángel Torrico y actualmente, de Jesús Coca.

José Carlos Gómez licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (Márketing) por ETEA, diplomado en Ciencias Empresariales (Administración de empresas) por la misma universidad y tiene un master de Administración y Gestión de Empresas e Instituciones Turísticas de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Cuarto gerente

José Carlos Gómez sustituirá en Sadeco a Ramón Díaz-Castellanos, el coordinador general del Ayuntamiento de Córdoba que se hizo cargo provisionalmente de la gerencia de la empresa municipal por segunda vez este mandato. La última vez asumió de nuevo las labores en Sadeco a finales de junio, tras la salida del hasta entonces gerente Manuel Osuna y la renuncia al cargo sin llegar ni siquiera a firmar y alegando motivos personales de Salvador García, excompañero de la presidenta de Isabel Albás en Ciudadanos.

Gerencia accidentada

A la nómina de exgerentes de Sadeco en este accidentado mandato habría que sumarle un nombre más, el de Francisco Ruiz, que dimitió en diciembre del 2023 por motivos "estrictamente personales". Ruiz ha sido señalado recientemente por el grupo municipal de Hacemos Córdoba por un presunto caso de puertas giratorias por la adjudicación de contratos a la empresa encargada del mantenimiento de los contenedores, algo que han desmentido hasta dos informes jurídicos del propio Ayuntamiento.