La Fiscalía archiva la denuncia de PSOE y Hacemos Córdoba contra la campaña de Propagandistas Católicos

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que interpuso el pasado mes de marzo el PSOE y Hacemos Córdoba contra una campaña de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) con el lema ¿La mujer nace o se hace? y el hashtag #LaMujerNace en las vísperas del 8M, Día Internacional de las Mujeres. La campaña suscitó, no solo una denuncia por vía judicial, sino también el rechazo de varios colectivos feministas. Además, terminó obligando al Ayuntamiento de Córdoba a desmarcarse de ella porque se exhibió en varios de los espacios municipales de propaganda y publicidad que hay repartidos por la ciudad. A la denuncia presentada por los dos partidos de izquierdas se sumaron los colectivos Arco Iris, Libérate y LGTBI, entre otros.

El Ministerio Fiscal ha dictado ahora el archivo de la causa y hace constar que no cabe recurso, sin perjuicio del derecho a presentar una nueva denuncia por estos hechos ante los órganos judiciales.

Varias denuncias

Esta no ha sido la única denuncia que han puesto este año los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba por una campaña publicitaria. Antes, en el mes de febrero la denunciada fue una campaña de Vox contra los migrantes, que de momento no ha recibido respuesta por parte de la Junta de Andalucía, administración a la que fue derivada la cuestión.

Respecto a la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas, PSOE y Hacemos Córdoba arremetieron contra el alcalde, José María Bellido, al entender que no "fue capaz de eliminar los mupis del odio, los mupis de la vergüenza", dijo entonces el concejal José Carlos Ruiz (Hacemos).