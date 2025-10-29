Los fallecidos en Córdoba el miércoles 29 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 30 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen Alonso Vargas

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Manuel Castellano Castillo

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Francisco Aguilar Ojeda

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Francisca Ortiz Fernández

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta

José Cruz Torres

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael