Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 29 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 30 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Carmen Alonso Vargas
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Manuel Castellano Castillo
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Francisco Aguilar Ojeda
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
Francisca Ortiz Fernández
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta
José Cruz Torres
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael
