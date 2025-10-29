Sucesos
Detenido en Córdoba con más de un kilo de hachís y un proyectil explosivo de arma de guerra en su domicilio
La Policía Nacional también se incauta de un arma de gas lacrimógeno, 12 gramos de cocaína, 132 gramos de marihuana y armas blancas
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona, acusada de regentar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en esta ciudad, dentro del marco de un dispositivo contra el tráfico de drogas a pequeña escala en Córdoba. Además, le fueron aprehendidos más de un kilo de hachís, 132 gramos de marihuana, 12 gramos de cocaína, dinero en efectivo y un proyectil explosivo de arma de guerra.
La investigación policial se inició a mediados de octubre, cuando tras diversas gestiones llevadas a cabo en una vivienda situada en la barriada de Sagunto, los agentes especializados en este tipo de hechos delictivos de la Policía Nacional en Córdoba confirmaron que se trataba de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, explica este cuerpo policial en una nota de prensa.
Una vez tuvieron indicios suficientes de la actividad delictiva, solicitaron al juez la autorización correspondiente para la práctica de la entrada y registro en el domicilio investigado, llevándose a cabo el dispositivo policial pertinente el pasado día 23 de octubre. Se incautó droga y un proyectil explosivo de arma de guerra. La operación policial culminó con la detención de una persona, acusada de un delito de tráfico de drogas y depósito de munición de guerra.
Más de un kilo de hachís
Durante el registro se intervino más de un kilo de hachís, dispuesto tanto en placa compacta como en bellotas, así como 132 gramos de marihuana y 12 gramos de cocaína y dinero en efectivo. Además, se incautó un proyectil de gas lacrimógeno y un proyectil explosivo de arma de guerra, para el que se requirió la presencia de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos de Policía Nacional.
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación