El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más

Después de dos semanas de búsqueda, la familia de Juan Manuel Serradilla, el profesor jubilado de la Universidad de Córdoba ingresado en la uci en Vietnam desde el pasado 10 de septiembre, ha encontrado una empresa que podría realizar el traslado en avión medicalizado hasta España manteniendo la terapia de diálisis continua durante el vuelo. Se trata de un Falcon 900EX de la compañía francesa Airlec Air Espace, con una trayectoria contrastada en operaciones globales totalmente integradas. El coste, según ha comunicado este miércoles la hija, asciende a 335.000 euros.

La intención de la familia continúa siendo trasladarlo hasta el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, confirman fuentes familiares. Sin embargo, la compañía francesa ha advertido que no sería posible el traslado hasta dentro de dos semanas, por lo que la familia depende de la disponibilidad de la compañía aérea sin la garantía de que la salud de Juan Manuel se mantenga estable tanto tiempo.

Aún así, Sara Serradilla lo ha valorado como "una gran noticia, ya que hasta ahora ninguna compañía lo hacía", aunque ha recalcado que "el presupuesto es muy elevado debido a la complejidad técnica del procedimiento". De hecho, en los primeros días de octubre la familia barajaba presupuestos de repatriación por 220.000, pero las condiciones del vuelo, derivadas por la necesidad de una terapia de diálisis continua, han encarecido el coste. En consecuencia, la familia ha actualizado este mismo miércoles el objetivo fijado por la campaña de recaudación, pasando de los 200.000 euros iniciales a los 350.000 euros, ya que, además del vuelo, la familia asume más de 4.000 euros diarios por la estancia en el hospital, respiración asistida y terapia de reemplazo renal continuo.

En total, el coste hospitalario acumulado en las últimas semanas sobrepasa los 73.000 euros, mientras que la recaudación actual ha conseguido reunir más de 164.000 euros de los cuales un 35 % debe destinarse a impuestos y el resto se está utilizando para afrontar los gastos diarios del hospital, explica Sara.

Sin respuesta de la ministra de Defensa

Al ritmo que avanza la recaudación y se acumulan los costes médicos, "apenas nos quedará margen económico para cubrir el traslado, lo que nos sitúa en una situación límite y desesperada". Es por ello que Sara Serradilla ha vuelto a contactar al Ministerio de Defensa rogando que se reconsidere la petición de un traslado en avión militar medicalizado como alternativa más rápida y segura, pero ha subrayado que sigue sin recibir respuesta.

Sara Serradilla, junto a su padre en el FV Hospital de Saigon, donde está ingresado. / Córdoba

"Somos plenamente conscientes de la complejidad y del coste que supondría una operación de este tipo, pero estamos dispuestos a asumir los gastos derivados del vuelo. Nuestra única prioridad es poder trasladarlo a España cuanto antes, preferiblemente a Córdoba, ya que se prevé que sea una hospitalización muy prolongada y no es posible hacer un pronóstico sobre su recuperación ni sobre cuánto tiempo podría durar esta situación, donde podría continuar su tratamiento y recuperación en un entorno hospitalario adecuado y acompañado de su familia", remite Sara en su carta a Margarita Robles, que ha compartido en la plataforma del crowfunding.

Esta petición se suma a las ya realizadas por la familia a los ministerios de Exteriores y Sanidad. "Sabemos de forma indirecta que están al tanto de la situación y que, por ahora, no contemplan la repatriación. Nos cuesta entender por qué en algún caso reciente de características muy parecidas sí se actuó con rapidez y se recibió apoyo institucional, y en este no", expuso Sara Serradilla este 24 de octubre.

"No queremos que se politice el caso" Sara Serradilla — Hija de Juan Manuel Serradilla, ingresado en la Uci en Vietnam

Por otra parte, la hija ha querido aclarar que "no queremos que se politice el caso: esto no va da bandos, va de empatía y de humanidad". Asimismo, ha indicado que la Embajada de España en Vietnam está al tanto de la situación y nos está brindando toda la ayuda posible, pero la coordinación y los medios necesarios para un traslado de este tipo exceden su capacidad de actuación directa.

El seguro de viaje contratado por Juan Manuel Serradilla contemplaba la cobertura de una repatriación, pero solo en vuelo comercial con escolta médica y bajo unas condiciones clínicas que consideran que él no cumple. Además, el seguro no cubre ningún traslado en avión medicalizado fuera de Europa y países ribereños del Mediterráneo, lo que deja completamente fuera de su alcance un retorno seguro desde Vietnam. A ello se suma que la cobertura económica del seguro se ha agotado tras más de un mes en la uci.