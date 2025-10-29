Así se celebra Halloween en Córdoba: 'Scape room', concurso de disfraces, planes para niños y un tributo a Michael Jackson

Córdoba se teñirá de negro y naranja este viernes 31 de octubre, dispuesta a vivir una noche de miedo con motivo de Halloween. Los comercios y eventos de la ciudad no son ajenos a la tradición americana de celebrar a los difuntos y son muchos los escaparates que ya lucen motivos de calabazas, brujas, fantasmas o telarañas, como cada año. A ello se suma una creciente oferta de ocio por parte de asociaciones vecinales y negocios que combina música y diversión tanto para jóvenes como para familias para complementar el clásico truco o trato de pedir caramelos a las puertas de las casas.

Paradójicamente, el evento más multitudinario de Halloween en Córdoba ya se ha celebrado: miles de aficionados se dieron cita el pasado 25 de octubre en El Arenal durante 12 horas ininterrumpidas de música reggaeton, breakbeat y tecno. Sin embargo, la celebración continuará este fin de semana, en su fecha habitual, por numerosos locales de ocio de la ciudad.

Concurso de disfraces

La sala Long Rock ha preparado un concurso de disfraces, en el que se premiarán las dos mejores fotografías compartidas en redes sociales durante la fiesta, siempre que los participantes mencionen la cuenta oficial del establecimiento. Por su parte, la sala Tempo también ha pedido que se acuda a su fiesta disfrazada para la ocasión y prepara un menú de temazos, lanzamiento de prendas de ropa y hamburguesas.

Fiesta de Halloween en Córdoba el año pasado. / Víctor Castro

En el caso de la sala Hangar, su apuesta para esta edición será más moderada, con una sesión de música Hallowindie. Otros locales como Góngora, la discoteca Cariño, Florida y Glam Vial también se sumarán a la programación con distintas fiestas temáticas que prometen ambientaciones especiales.

Un Halloween familiar en Córdoba

La celebración no se limita a la noche. El centro Luciana Centeno de San Agustín abrirá su portal entre la vida y la muerte augurando una tarde escalofriante para menores de entre 12 y 16 años. Las actividades incluyen Scape room, juegos y manualidades. Para participar es imprescindible organizar un grupo de máximo cinco personas y ponerse un disfraz "mortal".

En el centro comercial La Sierra, los más pequeños podrán disfrutar de una gran fiesta de Halloween desde las 17.30 de la tarde,con bailes, exhibiciones y puestos de maquillaje temático. Asimismo, todas las familias que se registren en los stands de las azafatas entrarán en un sorteo final de dos kits de Playmobil. La tarde culminará con un desfile infantil, abierto a todos los niños que deseen mostrar sus disfraces sobre la pasarela, en una actividad pensada para disfrutar en familia.

Por su parte, el centro comercial Zoco ofrece talleres y exhibiciones de bachata, coreografías y diversión para todos los niveles, desde las 19.00, con regalos y sorpresas para todos los niños.

Homenaje a 'Thriller'

Otro clásico por el día de Halloween es el tributo al Rey del Pop, Michael Jackson, que en esta ocasión tendrá lugar en el Hotel Averroes, donde se ha programado, desde las 20.00 horas, un espectáculo especial y de acceso gratuito en el que no faltará el famoso número musical de Thriller.

Con esta variada oferta, Córdoba se prepara para vivir un Halloween por todo lo alto, combinando música, disfraces y entretenimiento en una jornada que promete llenar las calles y locales de ambiente festivo.