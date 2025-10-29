Política
Hacemos Córdoba denuncia la "falta de diálogo" del gobierno local con la autorización de los 'food-trucks'
La coalición de izquierdas muestra su "preocupación" por el impacto de estas gastrofurgos en la hostelería local o las tradiciones de la ciudad
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha mostrado su “preocupación” por la decisión del equipo de gobierno local de permitir la instalación de food-trucks en diferentes eventos y tradiciones cordobesas, como el Concurso de Cruces o las ferias de las barriadas, sin contar con la opinión de los colectivos y sectores implicados.
Desde la coalición de izquierdas se considera que, una vez más, el gobierno municipal actúa desde la “improvisación y el ordeno y mando”, adoptando medidas “sin diálogo previo” con la ciudadanía ni con quienes cada año trabajan para mantener vivas nuestras tradiciones y sacar adelante sus negocios.
Impacto en la hostelería local
“Se habla constantemente de la importancia del empleo y de apoyar a los sectores productivos, pero decisiones como esta pueden perjudicar directamente a la hostelería local y a colectivos que participan en actividades fundamentales para la economía y la identidad de Córdoba, como las cruces, los patios o las ferias de las barriadas”, han señalado desde el grupo municipal.
Hacemos Córdoba ha subrayado que no se opone a explorar alternativas o medidas que complementen y mejoren la oferta de la ciudad, siempre que estas se impulsen desde el consenso y la participación de todos los agentes afectados. “Queremos saber qué opinan los hosteleros, qué opinan los colectivos y asociaciones que montan sus cruces, qué dice la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, y por qué se han elegido esas 21 localizaciones y esas fechas concretas”, han apuntado.
La coalición ha insistido en que no se puede gobernar a golpe de mando, ni tomar decisiones que afecten a sectores económicos y culturales sin un proceso de escucha activa y diálogo con la ciudadanía. “Córdoba necesita un gobierno que planifique, que escuche y que respete el trabajo y el esfuerzo de quienes hacen posible la vida y las tradiciones de esta ciudad”, han concluido.
