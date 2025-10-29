Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Hacemos Córdoba denuncia la "falta de diálogo" del gobierno local con la autorización de los 'food-trucks'

La coalición de izquierdas muestra su "preocupación" por el impacto de estas gastrofurgos en la hostelería local o las tradiciones de la ciudad

Un 'food-truck' en la última edición de The Champions Burguer en el Vial Norte.

Un 'food-truck' en la última edición de The Champions Burguer en el Vial Norte. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha mostrado su “preocupación” por la decisión del equipo de gobierno local de permitir la instalación de food-trucks en diferentes eventos y tradiciones cordobesas, como el Concurso de Cruces o las ferias de las barriadas, sin contar con la opinión de los colectivos y sectores implicados.

Desde la coalición de izquierdas se considera que, una vez más, el gobierno municipal actúa desde la “improvisación y el ordeno y mando”, adoptando medidas “sin diálogo previo” con la ciudadanía ni con quienes cada año trabajan para mantener vivas nuestras tradiciones y sacar adelante sus negocios.

Impacto en la hostelería local

“Se habla constantemente de la importancia del empleo y de apoyar a los sectores productivos, pero decisiones como esta pueden perjudicar directamente a la hostelería local y a colectivos que participan en actividades fundamentales para la economía y la identidad de Córdoba, como las cruces, los patios o las ferias de las barriadas”, han señalado desde el grupo municipal.

Hacemos Córdoba ha subrayado que no se opone a explorar alternativas o medidas que complementen y mejoren la oferta de la ciudad, siempre que estas se impulsen desde el consenso y la participación de todos los agentes afectados. “Queremos saber qué opinan los hosteleros, qué opinan los colectivos y asociaciones que montan sus cruces, qué dice la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, y por qué se han elegido esas 21 localizaciones y esas fechas concretas”, han apuntado.

Noticias relacionadas y más

La coalición ha insistido en que no se puede gobernar a golpe de mando, ni tomar decisiones que afecten a sectores económicos y culturales sin un proceso de escucha activa y diálogo con la ciudadanía. “Córdoba necesita un gobierno que planifique, que escuche y que respete el trabajo y el esfuerzo de quienes hacen posible la vida y las tradiciones de esta ciudad”, han concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  2. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  3. La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
  4. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  5. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  6. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  7. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
  8. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

Intervienen 12 bellotas de hachís justo antes de que las introdujeran en la cárcel de Córdoba

Intervienen 12 bellotas de hachís justo antes de que las introdujeran en la cárcel de Córdoba

La Audiencia Provincial ratifica la sentencia por la muerte de Álex Ortega: ocho años de internamiento en un centro terapéutico

La Audiencia Provincial ratifica la sentencia por la muerte de Álex Ortega: ocho años de internamiento en un centro terapéutico

Así se celebra Halloween en Córdoba: 'Scape room', concurso de disfraces, planes para niños y un tributo a Michael Jackson

Así se celebra Halloween en Córdoba: 'Scape room', concurso de disfraces, planes para niños y un tributo a Michael Jackson

Cordobeses en el corazón de la dana: "Fue catastrófico"

Cordobeses en el corazón de la dana: "Fue catastrófico"

El Ayuntamiento prepara el 'vídeo mapping' de Navidad: estos son los días de proyección y las ubicaciones

El Ayuntamiento prepara el 'vídeo mapping' de Navidad: estos son los días de proyección y las ubicaciones

Hacemos Córdoba denuncia la "falta de diálogo" del gobierno local con la autorización de los 'food-trucks'

Hacemos Córdoba denuncia la "falta de diálogo" del gobierno local con la autorización de los 'food-trucks'

Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa

Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa
Tracking Pixel Contents