Carmen Arias Blanco, primera mujer en presidir el Colegio de Médicos, renueva su mandato

El Colegio de Médicos de Córdoba ha renovado su junta directiva y ha vuelto a elegir a Carmen Arias Blanco como su presidenta, al ser la única candidatura que se ha presentado y no haber recibido reclamaciones dentro del plazo establecido. Así, Arias Blanco estará al frente de la entidad por segundo periodo consecutivo y tras convertirse, en 2021, en la primera mujer que accedió a este cargo en la historia del colegio.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Carmen Arias Blanco nació en Villaralto y se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba en 1986. Fue colaboradora honoraria del área de Microbiología y Medicina Preventiva de 1987 a 1990 y profesora del área de Radiología y Medicina Física desde 1992 hasta 2001. Es Investigadora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y tutora de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

La directiva que acompañará a Arias está integrada por Paloma Moreno Moreno como vicepresidenta primera; Manuel Galán Gutiérrez como vicepresidente segundo y Antonia Osuna Ortiz como vicepresidenta tercera. Rosa María Marín Montero será la secretaria; Eloy Girela López el vicesecretario y Pedro José Alarcón Martínez el tesorero.

Asimismo, en representación de la Sección de Médicos de Atención Primaria estará Raquel Gracia Rodríguez; en Medicina Hospitalaria será Francisco Javier Cejas Arjona; en Medicina Privada Julián Garrido Jiménez; en Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo estará Francisco Jesús López Páez; en Médicos Senior Manuel Montero Pérez-Barquero; Médicos de Administraciones Públicas Pilar Font Ugalde y en Médicos Tutores y Docentes Antonio Pablo Arenas de Larriva.