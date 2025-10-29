Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Carmen Arias Blanco, primera mujer en presidir el Colegio de Médicos, renueva su mandato

Es la única candidatura que se ha presentado y no ha recibido reclamaciones dentro del plazo establecido

Carmen Arias Blanco, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba

Carmen Arias Blanco, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba / A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El Colegio de Médicos de Córdoba ha renovado su junta directiva y ha vuelto a elegir a Carmen Arias Blanco como su presidenta, al ser la única candidatura que se ha presentado y no haber recibido reclamaciones dentro del plazo establecido. Así, Arias Blanco estará al frente de la entidad por segundo periodo consecutivo y tras convertirse, en 2021, en la primera mujer que accedió a este cargo en la historia del colegio.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Carmen Arias Blanco nació en Villaralto y se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba en 1986. Fue colaboradora honoraria del área de Microbiología y Medicina Preventiva de 1987 a 1990 y profesora del área de Radiología y Medicina Física desde 1992 hasta 2001. Es Investigadora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y tutora de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

La directiva que acompañará a Arias está integrada por Paloma Moreno Moreno como vicepresidenta primera; Manuel Galán Gutiérrez como vicepresidente segundo y Antonia Osuna Ortiz como vicepresidenta tercera. Rosa María Marín Montero será la secretaria; Eloy Girela López el vicesecretario y Pedro José Alarcón Martínez el tesorero.

Asimismo, en representación de la Sección de Médicos de Atención Primaria estará Raquel Gracia Rodríguez; en Medicina Hospitalaria será Francisco Javier Cejas Arjona; en Medicina Privada Julián Garrido Jiménez; en Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo estará Francisco Jesús López Páez; en Médicos Senior Manuel Montero Pérez-Barquero; Médicos de Administraciones Públicas Pilar Font Ugalde y en Médicos Tutores y Docentes Antonio Pablo Arenas de Larriva.

