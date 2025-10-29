El Ayuntamiento publica las bases para los puestos de caracoles hasta 2029: requisitos, condiciones y ubicaciones de los 45 espacios

El Boletín Oficial de la Provincia publica este miércoles las bases de la convocatoria del Ayuntamiento de Córdoba para la instalación de temporada de puestos de caracoles guisados en la vía pública donde recoge los requisitos específicos, condiciones y régimen jurídico que debe regir la adjudicación de ubicaciones para la instalación en diversos puntos de la ciudad para la venta exclusiva de caracoles guisados, snacks en bolsa, refrescos, cerveza, vino y agua, estando expresamente prohibida tanto la venta como el depósito de cualquier otro tipo de productos alimenticios elaborados o no (especialmente bebidas destiladas). En total, los puestos autorizados son 45 en las próximas cuatro campañas.

La temporada 2026 dará comienzo el 7 de febrero y se prolongará hasta el 7 de junio mientras que en 2027, la temporada establecida será del 6 de febrero al 6 de junio y en 2028, del 5 de febrero al 5 de junio. Por último, en 2029, la temporada queda fijada del 10 de febrero al 10 de junio. Las fechas indicadas incluyen el tiempo necesario tanto para el montaje como para el desmontaje de las instalaciones.

Una taza de caracoles en un puesto de Córdoba. / A. J. González

El número de puestos autorizados para las próximas cuatro campañas son 45, que se instalarán en las siguientes ubicaciones:

Prolongación avenida Gran Capitán (zona terriza del Paseo Córdoba) Calle Periodista Eduardo Baro Plaza en la intersección de as calles San Francisco de Sales y Murcia Glorieta de las Ciudades de Hiroshima y Nagasaki Interior de los jardines Elena Moyano y Madre Coraje Plaza de la iglesia, en la confluencia de la avenida de la Diputación y Campo de la Verdad Calle Escritor Conde de Zamora Calle Paco de León Avenida Virgen de Fátima en la calle Nuestra Señora de la Merced Plaza Matías Prats, en el lateral de Manuel Fuentes Bocanegra Calle Pintor Espinosa con calle Padre Morales Plaza Rafael Villar en El Higuerón Pasaje Escritora María Teresa León con Escritora Conca Espina Calle Libertador Sucre Calle Manuel Fuentes Bocanegra con Camino viejo de Almodóvar Bulevar Hernán Ruiz Plaza de Vistalegre Calle Arqueólogo Antonio García y Bellido Avenida de la Fuensanta con avenida Calderón de la Barca Calle Arcos de la Frontera Avenida de Granada Avenida Cruz de Juárez con Escultor Fernández Márquez Calle Isla Fuerteventura Plaza Cristo de Gracia Avenida Compositor Rafael Castro Paseo de la Merced Bulevar entre calles Policía Marisol Muñoz y Policía M. Ángeles García Plaza de la Marina Española Sierras de Cardeña y Montoro en los Jardines de la Memoria de Fidiana Ronda del Marrubial con Agrupación Córdoba Paseo de la Soleá Plaza de la Magdalena Glorieta Amadora Isla Fuerteventura Victoria Kent Plaza de los Ríos Plaza Poeta Juan Bernier Avenida Ministerio de la Vivienda Pasaje Pantoja Avenida Compositor Rafael Castro Avenida de Cádiz Calle Haza del Demonio Calle Hernando de Magallanes Avenida de Almogávares con avenida de Igualdad Glorieta Huerta de San Antonio

Requisitos

Según detallan las bases, el Ayuntamiento de Córdoba podrá acordar de forma motivada por razones de interés público el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de las fechas u horarios de venta sin generar en ningún caso indemnización ni derecho económico alguno por dicha circunstancia, así como suprimir la comercialización de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida por la normativa vigente.

La terraza de los veladores podrá ocupar hasta 40 metros cuadrados si la ubicación lo permite y 6 metros de almacén como máximo, que deberá ubicarse atendiendo a las condiciones y circunstancias de las ubicaciones y proyecto técnico presentado.

Cualquier tipo de estructura alternativa como mesas altas, barriles, taburetes u otros elementos que se instalen en la vía pública restarán para el cómputo total de 40 m² de veladores.

Plazos de admisión

El plazo de admisión de solicitudes estará abierto desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de cada uno de los años comprendidos en la campaña. No se admitirán solicitudes fuera de plazo.