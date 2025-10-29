Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ferias y festejos

El Ayuntamiento de Córdoba prepara la Navidad con un 'vídeo mapping' que se proyectará durante tres días

La contratación directa del espectáculo a Sistemas de Congresos y Servicios Audiovisuales tendrá un coste de 41.140 euros

Vídeo mapping proyectado el año pasado en La Corredera.

Vídeo mapping proyectado el año pasado en La Corredera. / A. J. González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

La Delegación de Ferias y Festejos del Ayuntamiento de Córdoba está preparando ya la Navidad y ha hecho público el anuncio de la contratación a la empresa Sistemas de Congresos y Servicios Audiovisuales del espectáculo de luz y sonido que se podrá ver en la ciudad en estas fechas. El vídeo mapping titulado La luz de la Navidad se proyectará los días 19, 20 y 21 de diciembre y su contratación tendrá un presupuesto total de licitación de 41.140 con impuestos incluidos.

El año pasado, el vídeo mapping El nacimiento de Jesús, el Salvador, proyectado en la plaza de La Corredera fue uno de los platos fuertes de la Navidad cordobesa junto a un original espectáculo de drones en el Paseo de la Ribera, dentro de una programación que se basó en la tradición, según informó en su día el concejal del ramo, Julián Urbano. De momento, el Consistorio no ha detallado dónde tendrá lugar la proyección de este año ni si habrá de nuevo tres pases diarios.

Noticias relacionadas y más

Contrato

El contrato vuelve a realizarse mediante un procedimiento negociado sin publicidad, con adjudicación directa, aunque el año pasado, la interventora municipal ya mostró su disconformidad, advirtiendo que esta fórmula debe reservarse a casos excepcionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  2. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  3. La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
  4. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  5. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  6. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  7. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
  8. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación

Intervienen 12 bellotas de hachís justo antes de que las introdujeran en la cárcel de Córdoba

Intervienen 12 bellotas de hachís justo antes de que las introdujeran en la cárcel de Córdoba

La Audiencia Provincial ratifica la sentencia por la muerte de Álex Ortega: ocho años de internamiento en un centro terapéutico

La Audiencia Provincial ratifica la sentencia por la muerte de Álex Ortega: ocho años de internamiento en un centro terapéutico

Así se celebra Halloween en Córdoba: 'Scape room', concurso de disfraces, planes para niños y un tributo a Michael Jackson

Así se celebra Halloween en Córdoba: 'Scape room', concurso de disfraces, planes para niños y un tributo a Michael Jackson

Cordobeses en el corazón de la dana: "Fue catastrófico"

Cordobeses en el corazón de la dana: "Fue catastrófico"

El Ayuntamiento prepara el 'vídeo mapping' de Navidad: estos son los días de proyección y las ubicaciones

El Ayuntamiento prepara el 'vídeo mapping' de Navidad: estos son los días de proyección y las ubicaciones

Hacemos Córdoba denuncia la "falta de diálogo" del gobierno local con la autorización de los 'food-trucks'

Hacemos Córdoba denuncia la "falta de diálogo" del gobierno local con la autorización de los 'food-trucks'

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa

Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa
Tracking Pixel Contents