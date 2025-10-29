El Ayuntamiento de Córdoba prepara la Navidad con un 'vídeo mapping' que se proyectará durante tres días

La Delegación de Ferias y Festejos del Ayuntamiento de Córdoba está preparando ya la Navidad y ha hecho público el anuncio de la contratación a la empresa Sistemas de Congresos y Servicios Audiovisuales del espectáculo de luz y sonido que se podrá ver en la ciudad en estas fechas. El vídeo mapping titulado La luz de la Navidad se proyectará los días 19, 20 y 21 de diciembre y su contratación tendrá un presupuesto total de licitación de 41.140 con impuestos incluidos.

El año pasado, el vídeo mapping El nacimiento de Jesús, el Salvador, proyectado en la plaza de La Corredera fue uno de los platos fuertes de la Navidad cordobesa junto a un original espectáculo de drones en el Paseo de la Ribera, dentro de una programación que se basó en la tradición, según informó en su día el concejal del ramo, Julián Urbano. De momento, el Consistorio no ha detallado dónde tendrá lugar la proyección de este año ni si habrá de nuevo tres pases diarios.

Contrato

El contrato vuelve a realizarse mediante un procedimiento negociado sin publicidad, con adjudicación directa, aunque el año pasado, la interventora municipal ya mostró su disconformidad, advirtiendo que esta fórmula debe reservarse a casos excepcionales.