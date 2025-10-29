El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el cierre inmediato de los parques públicos de la ciudad ante las fuertes rachas de viento, de hasta 80 kilómetros por hora, que han provocado el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy miércoles, 29 de octubre. El Consistorio ha informado de la medida en una nota.

En la Campiña -donde se sitúa Córdoba-, la agencia oficial espera precipitaciones acumuladas de 25 litros por metro cuadrado en una hora, y de 70 litros en 12 horas. El aviso amarillo funcionará durante todo el día, e incluye, también, previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h e, incluso, la formación de tornados.

Cierre del parque de Colón. / Francisco González / Archivo

Otras instalaciones

Ante esta situación climática, el Ayuntamiento ha decidido, además del cierre de los parques públicos, también, el de las instalaciones del Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoológico. Ninguna de estas instalaciones abrirá durante toda la jornada de hoy miércoles.

Pronóstico por horas de la Aemet en Córdoba capital. / Aemet

En lo que va de día, se han recogido más de 13 litros por metro cuadrado en la estación del aeropuerto, y las fuertes lluvias continuarán en las próximas horas, y durante toda la tarde.