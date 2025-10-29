Climatología
El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento
Tampoco abrirán el Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños ni el Zoológico en una jornada en la que se esperan fuertes lluvias y no se descarta la formación de tornados
El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el cierre inmediato de los parques públicos de la ciudad ante las fuertes rachas de viento, de hasta 80 kilómetros por hora, que han provocado el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy miércoles, 29 de octubre. El Consistorio ha informado de la medida en una nota.
En la Campiña -donde se sitúa Córdoba-, la agencia oficial espera precipitaciones acumuladas de 25 litros por metro cuadrado en una hora, y de 70 litros en 12 horas. El aviso amarillo funcionará durante todo el día, e incluye, también, previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h e, incluso, la formación de tornados.
Otras instalaciones
Ante esta situación climática, el Ayuntamiento ha decidido, además del cierre de los parques públicos, también, el de las instalaciones del Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoológico. Ninguna de estas instalaciones abrirá durante toda la jornada de hoy miércoles.
En lo que va de día, se han recogido más de 13 litros por metro cuadrado en la estación del aeropuerto, y las fuertes lluvias continuarán en las próximas horas, y durante toda la tarde.
