Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Climatología

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

Tampoco abrirán el Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños ni el Zoológico en una jornada en la que se esperan fuertes lluvias y no se descarta la formación de tornados

Una persona camina ante el parque de Colón, cerrado a causa de un temporal, en imagen de archivo.

Una persona camina ante el parque de Colón, cerrado a causa de un temporal, en imagen de archivo. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el cierre inmediato de los parques públicos de la ciudad ante las fuertes rachas de viento, de hasta 80 kilómetros por hora, que han provocado el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy miércoles, 29 de octubre. El Consistorio ha informado de la medida en una nota.

En la Campiña -donde se sitúa Córdoba-, la agencia oficial espera precipitaciones acumuladas de 25 litros por metro cuadrado en una hora, y de 70 litros en 12 horas. El aviso amarillo funcionará durante todo el día, e incluye, también, previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h e, incluso, la formación de tornados.

Cierre del parque y jardines de Colón a causa del temporal de lluvia y viento, este domingo.

Cierre del parque de Colón. / Francisco González / Archivo

Otras instalaciones

Ante esta situación climática, el Ayuntamiento ha decidido, además del cierre de los parques públicos, también, el de las instalaciones del Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoológico. Ninguna de estas instalaciones abrirá durante toda la jornada de hoy miércoles.

Noticias relacionadas y más

Pronóstico por horas de la Aemet en Córdoba capital.

Pronóstico por horas de la Aemet en Córdoba capital. / Aemet

En lo que va de día, se han recogido más de 13 litros por metro cuadrado en la estación del aeropuerto, y las fuertes lluvias continuarán en las próximas horas, y durante toda la tarde.

TEMAS

  1. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  2. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  3. La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
  4. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  5. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  6. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  7. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
  8. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación

Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa

Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante la posibilidad de fuertes rachas de viento

Cordobeses en el corazón de la dana: "Fue catastrófico"

Cordobeses en el corazón de la dana: "Fue catastrófico"

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 29 de octubre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 29 de octubre de 2025

Las izquierdas mueven ficha en Córdoba y se preparan para las elecciones andaluzas

Las izquierdas mueven ficha en Córdoba y se preparan para las elecciones andaluzas

Córdoba impulsa talento e innovación a través de la marca personal, la tecnología y el marketing en el entorno digital

Córdoba impulsa talento e innovación a través de la marca personal, la tecnología y el marketing en el entorno digital

Zapa10 aterriza en el centro comercial La Sierra para seguir ampliando su oferta comercial

Zapa10 aterriza en el centro comercial La Sierra para seguir ampliando su oferta comercial
Tracking Pixel Contents