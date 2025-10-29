Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvia en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba alerta: estas son las calles y avenidas donde puede haber mayor acumulación de agua por fuertes lluvias

La Policía Local ha activado un dispositivo especial de vigilancia y prevención en la capital

Una balsa de agua en una calle de Córdoba este miércoles.

Una balsa de agua en una calle de Córdoba este miércoles. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha activado este miércoles un dispositivo especial de vigilancia y prevención de la Policía Local, ante el aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes lluvias a lo largo del día en la capital. Según las previsiones, se esperan precipitaciones intensas y persistentes, con acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en 12 horas. El Consistorio ha señalado también las calles, avenidas y puntos más vulnerables donde existe mayor riesgo de acumulación de agua.

El dispositivo de la Policía Local incluye, entre otras actuaciones, la vigilancia de vados, arroyos y zonas inundables —como la Cañada Real Soriana, la Arruzafilla o el entorno del arroyo Pedroche—, así como de los accesos a barriadas periféricas y caminos rurales. También se controlarán calles con riesgo de anegación, como la Avenida de Libia, Torrecilla, zona del Patriarca o el Polígono de Chinales, en coordinación con los efectivos de Protección Civil, que apoyarán en las labores de señalización y asistencia.

Asimismo, y en caso de ser necesario, el plan contempla el cierre preventivo de pasos subterráneos y zonas anegables. Durante toda la jornada se mantendrá un seguimiento meteorológico continuo en coordinación con la Aemet, una medida que el Ayuntamiento recomienda también a la ciudadanía, especialmente ante cualquier actividad al aire libre.

Cierre de parques y espacios municipales

El dispositivo permanecerá activo mientras continúe el aviso naranja. Estas medidas se suman a las adoptadas por la mañana, cuando se decretó un aviso amarillo por fuertes rachas de viento, lo que motivó el cierre de los parques públicos y de diversos espacios municipales, entre ellos el Real Jardín Botánico, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Zoológico de Córdoba.

