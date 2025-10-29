La Audiencia Provincial de Córdoba ratifica la sentencia por la muerte de Álex Ortega: ocho años de internamiento en un centro terapéutico

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado íntegramente la sentencia que impone ocho años de internamiento en un centro cerrado al autor del crimen de Álex Ortega, el menor que murió el pasado 1 de febrero en la zona de El Arenal. De este modo, el tribunal ratifica en su totalidad la resolución dictada en septiembre por el Juzgado de Menores, que condenó al acusado por un delito de homicidio doloso.

La defensa solicitó una rebaja de la pena y la revisión de varios aspectos de la calificación jurídica de los hechos. Sin embargo, la Audiencia ha decidido mantener la condena de ocho años de internamiento en un centro terapéutico, el máximo previsto por la ley para este tipo de medidas. La acusación particular, por su parte, había reclamado que la pena se cumpliera en un centro de menores infractores ordinario.

Por otro lado, la Junta de Andalucía —administración que tutelaba al acusado en el momento de los hechos— deberá indemnizar a la familia de Álex con 260.000 euros. La acusación, representada por el abogado Carlos Arias, había solicitado una compensación de 440.000 euros. Además, el juez impone al menor una medida complementaria de libertad vigilada durante cinco años, con asistencia educativa.

La Policía Nacional acordonó la zona tras el crimen ocurrido en El Arenal. / A. J. GONZÁLEZ

Personalidad psicopática

La sentencia hace referencia al informe pericial sobre la salud mental del acusado, que determina que padece un trastorno por consumo de sustancias y presenta “rasgos acusados de personalidad psicopática”. En este sentido, el tribunal aplica la atenuante derivada de su grave adicción a las drogas.

Durante el juicio, el procesado declaró que “desde los 10 u 11 años consume drogas” y que “el día de los hechos había consumido cocaína”. La resolución destaca que su comportamiento a lo largo del procedimiento “confirma las conclusiones de varios profesionales que lo evaluaron”, señalando que “no mostró signo alguno de arrepentimiento, pesar o tristeza por lo ocurrido, ni la más mínima empatía con los familiares de la víctima”.

Familiares del joven apuñalado en El Arenal se concentran en la Ciudad de la Justicia. / Manuel Murillo

En relación con el arma utilizada, que no ha sido localizada, la sentencia apunta que se trataría de una navaja de unos 14 centímetros de hoja. “Posiblemente, el arma empleada por el acusado sea la que aparece en su mano izquierda en una fotografía que publicó momentáneamente en su perfil de Instagram la misma noche de los hechos”, indica el fallo.

El menor había sido declarado en situación de desamparo en 2022. Había estado internado en un centro terapéutico de salud mental y, poco después, se fugó de un centro de menores. La Policía Nacional había emitido una orden de búsqueda un mes antes del crimen.

Se rechaza el asesinato

Según el relato judicial, los hechos ocurrieron cuando la víctima se negó a invitar al procesado a una copa, ya que no lo conocía. Este decidió sustraerle la botella, por lo que Álex y tres amigos lo siguieron para reclamársela. En ese momento, el acusado, “de manera totalmente súbita e inesperada”, se encaró con la víctima y “le asestó una puñalada con gran fuerza en la región abdominal derecha”.

Sin embargo, la sentencia señala que dicha puñalada no se hizo "con alevosía" dado que las circunstancias "no invitan a pensar que actuó tratando de eliminar la posibilidad de defensa de su víctima". Por tanto, rechaza condenar los hechos como asesinato, tipificado en el artículo 139.1 del Código Penal.

Pese a recibir atención médica intensiva y una intervención quirúrgica de urgencia, Álex Ortega falleció menos de dos horas después a causa de un shock hipovolémico o hemorrágico. Tanto la víctima como el acusado tenían 16 años en el momento de los hechos.