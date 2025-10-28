Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zapa10 aterriza en el centro comercial La Sierra para seguir ampliando su oferta comercial

Se trata de una firma con más de 10 años de trayectoria especializada en calzado para todos los estilos

Apertura de Zapa10 en el centro comercial La Sierra.

Apertura de Zapa10 en el centro comercial La Sierra. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Zapa10, la marca de calzado, ha abierto sus puertas en el centro comercial La Sierra, que continúa así expandiendo su oferta comercial. Este nuevo establecimiento, informan desde la oficina de comunicación de la gran superficie comercial, ofrece una amplia variedad de productos para señora y caballero enfocado a todos los estilos: casual, cómodo, sport y elegante.

Con esta incorporación, La Sierra refuerza su cartera comercial consolidando su amplia oferta con marcas líderes como Sfera, Stradivarius, Pull&Bear, Krack, Mango, Pandora, Normal, Álvaro Moreno, TGB, H&M, Springfield, Décimas o Adidas, entre otras, a las que suma también la anunciada próxima apertura de Fitness Park.

Con más de 10 años de trayectoria en el mercado, Zapa10 ofrece artículos con las últimas tendencias del momento, así como productos de continuidad que suman un 40% del total de su colección. La nueva tienda en La Sierra, que se ubica en la planta baja del centro comercial en un local de 80 metros cuadrados, ofrece a los clientes productos de calidad con precios muy competitivos en su mercado. 

Además, con motivo de la apertura, los clientes podrán beneficiarse de una atractiva promoción: con cada compra recibirán de regalo unas zapatillas ‘de andar por casa’ y un vale de descuento de 3 euros para gastar en su próxima compra en el establecimiento.

