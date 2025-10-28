Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 28 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La tasa de recuperación de pacientes que han sufrido un ictus, la nueva convocatoria de empleo del Ayuntamiento y el prestigio de los investigadores de la UCO se sitúan en el foco informativo

Córdoba celebra tres buenas noticias en los ámbitos sanitario, académico y laboral. En el Hospital Universitario Reina Sofía, la Unidad de Ictus ha alcanzado una tasa del 70 % de recuperación total entre sus pacientes, un dato que refleja los notables avances en la atención a esta enfermedad cerebrovascular. El logro se ha destacado durante las jornadas organizadas con motivo del Día Mundial del Ictus, en las que se presentó una nueva guía de tratamiento basada en la estrategia europea y nacional. En el terreno del empleo público, el Ayuntamiento ha anunciado la convocatoria de 22 plazas de técnico de administración general por turno libre. Y por último, la Universidad de Córdoba continúa consolidando su prestigio internacional al situar a 63 de sus investigadores entre los más influyentes del mundo, según el ranking de la Universidad de Stanford.

