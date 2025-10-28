Córdoba celebra tres buenas noticias en los ámbitos sanitario, académico y laboral. En el Hospital Universitario Reina Sofía, la Unidad de Ictus ha alcanzado una tasa del 70 % de recuperación total entre sus pacientes, un dato que refleja los notables avances en la atención a esta enfermedad cerebrovascular. El logro se ha destacado durante las jornadas organizadas con motivo del Día Mundial del Ictus, en las que se presentó una nueva guía de tratamiento basada en la estrategia europea y nacional. En el terreno del empleo público, el Ayuntamiento ha anunciado la convocatoria de 22 plazas de técnico de administración general por turno libre. Y por último, la Universidad de Córdoba continúa consolidando su prestigio internacional al situar a 63 de sus investigadores entre los más influyentes del mundo, según el ranking de la Universidad de Stanford.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Cultura

Economía

Deportes