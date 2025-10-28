La actualidad del martes 28 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La tasa de recuperación de pacientes que han sufrido un ictus, la nueva convocatoria de empleo del Ayuntamiento y el prestigio de los investigadores de la UCO se sitúan en el foco informativo
Córdoba celebra tres buenas noticias en los ámbitos sanitario, académico y laboral. En el Hospital Universitario Reina Sofía, la Unidad de Ictus ha alcanzado una tasa del 70 % de recuperación total entre sus pacientes, un dato que refleja los notables avances en la atención a esta enfermedad cerebrovascular. El logro se ha destacado durante las jornadas organizadas con motivo del Día Mundial del Ictus, en las que se presentó una nueva guía de tratamiento basada en la estrategia europea y nacional. En el terreno del empleo público, el Ayuntamiento ha anunciado la convocatoria de 22 plazas de técnico de administración general por turno libre. Y por último, la Universidad de Córdoba continúa consolidando su prestigio internacional al situar a 63 de sus investigadores entre los más influyentes del mundo, según el ranking de la Universidad de Stanford.
- El hospital Reina Sofía alcanza un 70% de pacientes recuperados tras sufrir un ictus
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de empleo público: formación requerida, requisitos y puestos ofertados
- La Universidad de Córdoba eleva a 63 su representación en la lista de investigadores más influyentes del mundo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Una marcha estudiantil recorre Córdoba contra el acoso escolar: "Está a la orden del día"
- Detienen a tres personas en Jaén por un tiroteo con dos heridos ocurrido en el Sector Sur de Córdoba
- Tres años del Centro de Exposiciones de Córdoba: 35 millones de impacto y 60.000 pernoctaciones
- Estrellas de mar, cefalópodos y algas: así son las losetas de Gaudí que lucen como nuevas en Vallellano
- Llega la borrasca Benjamín: la Aemet activa el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la Sierra y la Campiña
- El mercadillo de El Arenal cambia de ubicación por el partido del Córdoba CF: aquí abrirá este domingo
- Urbanismo ya tiene el contrato para ampliar las catas arqueológicas en el entorno de la ronda Norte
- El Pleno subirá un 0,5% el sueldo de los concejales y actualizará las horas extras de los funcionarios
Provincia
- Más de un centenar de agentes conformarán el dispositivo de seguridad del partido Palma del Río-Betis
- Baena congela las tasas e impuestos municipales para 2026 y aplica bonificaciones "verdes"
Andalucía
- Andalucía sube un 40% su inversión en vivienda y destina dos de cada tres euros a sanidad, educación y dependencia
España
- El PSOE aporta al Supremo documentos que señalan que sacó de su banco casi un millón de euros en efectivo
Cultura
Economía
- Deoleo apuesta por crecer en EEUU e India para generar 32 millones de euros de Ebitda adicional en 2028
Deportes
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur