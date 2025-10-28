La actualidad informativa de la mañana de hoy en Córdoba llega marcada por noticias de gran impacto social y urbanístico. Mientras la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer) alerta de un preocupante incremento del 20 % en los casos de ludopatía y otras adicciones, especialmente entre los jóvenes, la ciudad asiste al arranque de dos proyectos clave para su transformación urbana. Por un lado, la Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos previos de la primera fase de la ronda Norte, que supondrá el soterramiento del tronco principal de la glorieta del Hipercor y nuevas excavaciones en la Arruzafilla. Por otro, el Ayuntamiento planea sustituir por asfalto los adoquines deteriorados de varias calles céntricas, como Santa María de Gracia, Alfonso XIII o Isabel Losa, con el objetivo de mejorar la resistencia del firme ante el tráfico intenso.

