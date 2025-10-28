La actualidad del martes 28 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de casos de ludopatía entre los jóvenes, el inicio de las obras de la ronda Norte y el asfaltado de calles adoquinadas en el centro acaparan la actualidad informativa
La actualidad informativa de la mañana de hoy en Córdoba llega marcada por noticias de gran impacto social y urbanístico. Mientras la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer) alerta de un preocupante incremento del 20 % en los casos de ludopatía y otras adicciones, especialmente entre los jóvenes, la ciudad asiste al arranque de dos proyectos clave para su transformación urbana. Por un lado, la Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos previos de la primera fase de la ronda Norte, que supondrá el soterramiento del tronco principal de la glorieta del Hipercor y nuevas excavaciones en la Arruzafilla. Por otro, el Ayuntamiento planea sustituir por asfalto los adoquines deteriorados de varias calles céntricas, como Santa María de Gracia, Alfonso XIII o Isabel Losa, con el objetivo de mejorar la resistencia del firme ante el tráfico intenso.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba aporta 1,4 millones para las ayudas a la rehabilitación del Parque Figueroa
- Antonio Hurtado anuncia que no se presentará a las elecciones ni será candidato del PSOE por Córdoba
- Competencia estudia la absorción de Supermercados Piedra por El Jamón
- Flora cierra con 200.000 visitas, y ya reflexiona sobre su futuro
- El Ayuntamiento hará accesibles 34 pasos de peatones en el barrio de Cañero y la zona de Cruz de Juárez
Provincia
- Comienza la intervención de protección exterior del muro que se desplomó en el castillo del Moral de Lucena
- Investigan el fuerte olor a amonio y el color azulado del agua de Los Arenales, en Puente Genil
Campo
- La DOP de Los Pedroches alerta de las consecuencias económicas que tendrá la modificación del pliego de Guijuelo
Andalucía
- Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: cubrirá todas las vacantes y ampliará la plantilla
España
- María Guardiola apura plazos y lleva al 21 de diciembre el adelanto electoral en Extremadura
- Puigdemont rompe con el PSOE: "Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar"
Cultura
- Juan Miguel Moreno Calderón: "Son muchísimos más los pianistas que quieren tocar en Córdoba que los conciertos para ofrecer"
