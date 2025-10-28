Satse denuncia que una enfermera atiende hasta a 18 pacientes en el hospital Reina Sofía de Córdoba

El sindicato de enfermería Satse continúa este martes su campaña de recogida de firmas en el hospital Reina Sofía de Córdoba, en la que denuncia el "déficit de profesionales" en este centro sanitario. Según asegura Satse en una nota de prensa, "en numerosas ocasiones" una enfermera de una planta de hospitalización tiene que atender a "hasta 18 pacientes", todos ellos "a su cargo y bajo su responsabilidad". Para este sindicato, esta situación va "en contra del principio de calidad en la atención y de proporcionalidad entre las cargas laborales y el número de pacientes", insistiendo Satse que en unidades de hospitalización convencionales "el número de pacientes a atender por una enfermera debe de estar en el rango de entre ocho a diez como máximo".

En este sentido, la "sobrecarga asistencial" denunciada por esta entidad se traduce en "estrés físico y mental" para el trabajador, así como en un "deterioro de la atención prestada". Satse pone como ejemplo la "imposibilidad de administrar la medicación en el rango horario prescrito, pues cuando la misma actividad asistencial que realizan tres enfermeras la han de asumir solo dos, se produce una inevitable demora en la asistencia y cuidados prestados por las enfermeras".

Sobrecarga asistencial

El exceso de cargas de trabajo como resultado del déficit de personal "obliga también a los profesionales de enfermería a priorizar en sus actuaciones", relegando habitualmente el registro de datos en favor de prestar los cuidados y tratamientos prescritos, "pese a las continuas presiones de las direcciones en el sentido de registrar datos para cubrir objetivos", continúa la nota. El riesgo de priorizar en las actuaciones, según Satse, es que “priorizar significa que numerosas actividades pasan a clasificarse como demorables y otras, fundamentalmente preventivas y educativas, quedan relegadas a cuando tengan tiempo”.

Además, Satse insiste en que el complejo hospitalario del Reina Sofía "precisa adaptar el número de enfermeras a la realidad sanitaria y asistencial", imitando a "otros hospitales andaluces y del Estado que lo han hecho". En este sentido, el sindicato asegura que el hospital cordobés "se encuentra anclado en el pasado en cuento al número de enfermeras por paciente se refiere".

Por todo lo indicado, Satse continuará recogiendo firmas "todas las semanas" en la puerta tanto del hospital Reina Sofía como en el Hospital Provincial.