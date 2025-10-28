El PSOE pide a la Junta destinar los 30 millones de la ronda Norte a la sanidad pública en Córdoba

El PSOE reitera sus críticas sobre las obras de la ronda Norte, que dieron comienzo el lunes con los trabajos previos al soterramiento, y pide al presidente andaluz, Juanma Moreno, que destine los 30 millones de euros del coste de la obra al sistema público de salud y a infraestructuras hospitalarias en Córdoba. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, insistió este martes en su rechazo a la alternativa planteada en la ronda Norte para salvar el yacimiento arqueológico mozárabe localizado a la altura de la avenida de la Arruzafilla y reiteró su apuesta por construir una trinchera que permita salvar los restos similar a la que se hizo en la almunia de la ronda de Poniente.

Prisas por hacer la ronda

Hurtado, que ofreció esta mañana una rueda de prensa después de anunciar ayer su intención de dar un paso al lado en la política municipal, considera que este proyecto solo servirá para malgastar dinero, porque "no convence a nadie" y se está haciendo "a trancas y barrancas y en contra de la opinión generalizada", tanto de la ciudadanía como de los arqueólogos. El edil del PSOE también puso en duda la legalidad del proceso y se preguntó en voz alta por qué hay tanta prisa para sacarlo adelante. "Todo lo que concierne a este proyecto huele y muy mal", dijo poniendo de ejemplo el hecho de que se haya formalizado el contrato de obra a pesar de que se debe modificar el proyecto por la aparición de restos o por el hecho de que la decisión no haya pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía. En este sentido, reclama que el yacimiento se declare Bien de Interés Cultural, se estudie en su integridad (en estos momentos solo hay un 20% excavado) y se ponga en valor para poder ser visitado. Asimismo, exige a la Junta y al Ayuntamiento que lo proteja ante las inminentes lluvias.

Glorieta María de Maeztu, ayer, en el inicio de las obras. / A. J. González

No mejoran el tráfico

"Hacemos un llamamiento a la cordura: no gastemos 30 millones en una obra que nadie ha pedido", aseguró. Por último, Hurtado considera que la actuación tampoco va a suponer ninguna mejora en el tráfico y la movilidad de la ciudad, ya que a su juicio se va a trasladar el problema que ahora se forma en la glorieta del Hipercor a la glorieta del centro comercial Zoco Sierra.