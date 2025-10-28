El mercadillo de El Arenal cambia de ubicación por el partido del Córdoba CF

La Delegación de Comercio y Mercados, del Ayuntamiento de Córdoba, ha autorizado el traslado del mercadillo de El Arenal con motivo del partido que hay previsto el domingo 2 de noviembre de 2025. El traslado, que se ha publicado este martes en la sede electrónica del Consistorio cordobés, se hará a la cercana avenida de las Lonjas, donde suele ubicarse el mercadillo en estos casos.

El partido de fútbol previsto enfrentará al Córdoba C.F. y la A.D. Ceuta F.C. en el Estadio Municipal Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Aunque la cita deportiva está prevista ese día a las 16.15 horas, la necesidad de recoger los puestos del mercadillo y limpiar El Arenal antes del partido obligan a trasladar su ubicación para garantizar la llegada ordenada de los aficionados al estadio.

Otros traslados

La última vez que el mercadillo de El Arenal tuvo que trasladarse a la avenida de las Lonjas fue el pasado mes de junio. En aquella ocasión la mudanza se prolongó durante cinco semanas (hasta finales de julio) debido a la celebración de los conciertos del Córdoba Live. Además, la mudanza forzosa se ha ordenado también este año por la celebración del rally, por la coincidencia con otros partidos del Córdoba CF y por la Feria de Córdoba, que obliga a cambiar de ubicación dos fines de semana todos los años. La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes (Comacor) ha lamentado en numerosas ocasiones estos traslados, al entender que el único que ve "justificado" es el de la Feria.