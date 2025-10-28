Una marcha estudiantil recorre Córdoba contra el acoso escolar: "Está a la orden del día"

Alumnos de la ESO, FP y Bachillerato de Córdoba han recorrido este martes las calles de Córdoba en protesta contra el acoso escolar. Más de 250 estudiantes cordobeses -según cifras de la Policía Local- han secundado la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en toda España contra el bullying, tras el caso de Sandra Peña, la chica de 14 años que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar por parte de compañeras de su colegio de Sevilla.

La marcha ha transcurrido desde Las Tendillas hasta la Delegación de Educación con la escolta de agentes de Policía Local. Los convocantes de la huelga exigen en su manifiesto la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto -centro en el que estudiaba Sandra- y la retirada de su financiación pública, ya que se trata de un centro privado concertado con la Junta de Andalucía.

Manifestación en Córdoba contra el acoso escolar /

Reclamaciones

En Córdoba, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ángela Porras, ha reivindicado "que tanto los colegios públicos, concertados y privados tengan un mayor apoyo ante casos de bullying y que no lleguemos hasta el límite" y ha asegurado que "todo el mundo sabe de alguien o lo ha sufrido él mismo: está a la orden del día".

También reclaman la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio e instituto, y más control dentro de los centros: "La mayoría de los orientadores de los institutos no tienen ni la mitad de idea de lo que pasa con sus alumnos", ha criticado. "Lo que pedimos es que si una persona tiene miedo tenga sepa que lo van a ayudar y lo van a apoyar".

Estudiantes contra el bullying por el caso de Sandra. / A.J. González

Sandra, la víctima del cambio

El caso de Sandra Peña ha sido la gota que ha colmado la indignación en el entorno estudiantil contra el bullying, proclamándola como una "víctima del cambio". "Que tu nombre sea cambio, no solo un caso aislado cogiendo polvo como muchos otros", había escrito en una de las pancartas que han portado los estudiantes en Córdoba.

Otra pancarta aludía a Sandra como el "supermán de alguien", de forma que la concienciación despertada por su caso sirva para salvar a otros estudiantes en el futuro.

Al concluir la marcha, los estudiantes han guardado un minuto de silencio frente a las puertas de la Delegación, por Sandra y todas las víctimas de acoso escolar.