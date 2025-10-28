Unas jornadas analizan en Córdoba la logística de la cadena alimentaria en operaciones militares

Explorar cuál es papel de la ingeniería en el suministro de alimentos en situaciones de conflicto o catástrofes naturales es el objetivo de la jornada que se ha celebrado este martes en Córdoba y que ha girado en torno a la logística en operaciones militares para garantizar la seguridad alimentaria.

La directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (ETSIAM), Carmen del Campillo, ha explicado en un comunicado que "estas jornadas buscan unir conocimiento, tecnología y estrategia para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en situaciones de inestabilidad y de crisis" .

Así, ha señalado que garantizar que los alimentos lleguen a todas partes es "un reto global que exige coordinación, innovación y, por supuesto, una capacidad de respuesta".

Un reto global

En su opinión, "la logística está detrás de casi todo, de cada misión, de cada desplazamiento, de cada alimento que llegue a su destino. Y en el ámbito militar es la columna vertebral de cualquier operación. En misiones de emergencia o de crisis, una buena cadena de suministro puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso".

En esta misma línea se ha expresado la presidenta del Instituto de Ingeniería de España, María Cruz Díaz Álvarez, quien ha explicado que la idea de esta jornada surgió tras la presentación de la Base Logística del Ejército de Tierra donde "nos dimos cuenta de que la parte de logística alimentaria era fundamental, y de ahí esta jornada.Tras esta, haremos otra dedicada a la incursión en poblaciones tras conflictos".

El papel de la BLET

Por su parte, Rosa Gallardo, directora de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, ha precisado que la inteligencia artificial "nos va a permitir anticipar la demanda, optimizar rutas, consumos energéticos, reducir mermas también, gestionar inventarios con precisión y asegurar la trazabilidad y seguridad de los alimentos en todo momento".

Para Gallardo, "en operaciones militares estas capacidades creo que se traducen en una ventaja táctica y operativa. Creo que Córdoba reúne la experiencia militar, la fortaleza agroalimentaria y el impulso innovador que son tan necesarios para situarse como referente en logística alimentaria inteligente".

La jornada se ha articulado en tres mesas temáticas. La primera ha versado sobre necesidades de alimentación y planificación de la demanda; la segunda, sobre calidad y seguridad de alimentos; y la última sobre logística de la cadena alimentaria apoyada por IA.

Durante la inauguración, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha agradecido que se haya escogido Córdoba como sede de este encuentro, "para ofrecer el conocimiento y la investigación que se genera en la ETSIAM en ámbito agroalimentario, a lo que se une que Córdoba sea la ciudad elegida para la Base Logística del Ejército de Tierra, por lo que es muy oportuno que se celebre aquí".