Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 28 de octubre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Conferencia de Gabriel Rebollo

Conferencia de Gabriel Rebollo / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Ciclo ‘Patrimonio de Córdoba’

Conferencia de Gabriel Rebollo

La Fundación Bodegas Campos invita a la conferencia La Maqsura de la Mezquita de Alhakam II: Arquitectura, historia, construcción a cargo de Gabriel Rebollo Puig, arquitecto conservador de la Mezquita Catedral de Córdoba.

CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas).

Lineros, 32.

20.00 horas.

Conferencia

‘La educación en tiempos difíciles: la importancia de mantener la utopía y la esperanza’

Los profesores Andrés Comesaña, José Luís Méndez y Nicolás Camacho, del Instituto de Enseñanza Secundaria La Janda (Vejer. Cádiz), hablarán sobre La educación en tiempos difíciles: la importancia de mantener la utopía y la esperanza.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.

Cuesta del Bailío, 3.

17.30 horas.

Exposición

Se inaugura ‘Los grabadores’

La artista plástica Rosa Aguilar, quien formó parte de la decimoctava promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, protagoniza la exposición individual Los grabadores. Nos descubre con la luminosidad habitual de su paleta de colores, diferentes marcas visibles que dejan algunos animales en la naturaleza.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

De 10.00 a 18.00 horas.

Casa Árabe

Conferencia de Francisco Moreno

Tendrá lugar en la Casa Árabe de Córdoba la conferencia La arquitectura monástica hispana ante la encrucijada del 711: una revisión necesaria, a cargo de Francisco Moreno (UCM) en el marco del ciclo Aula Árabe Universitaria 7. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro Casa Árabe.

Samuel Santos Gener, 9.

18.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La hora del cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Ángela Sánchez y Nieves Palma, respectivamente. La asistencia es libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso.

Músico Cristóbal de Morales Noroeste y Pasaje Candelaria Heredia, s/n.

17.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
  2. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  3. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  4. Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
  5. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  6. Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
  7. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
  8. Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 28 de octubre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 28 de octubre de 2025

Salvador Secilla, presidente de Acojer Córdoba: «Cada vez tratamos a más menores de edad por adicción al juego online»

Salvador Secilla, presidente de Acojer Córdoba: «Cada vez tratamos a más menores de edad por adicción al juego online»

Gran auge: los casos de cordobeses con ludopatía se disparan un 20% en un año y suman más de 345 millones en apuestas

Gran auge: los casos de cordobeses con ludopatía se disparan un 20% en un año y suman más de 345 millones en apuestas

Los fallecidos en Córdoba el lunes 27 de octubre

Los fallecidos en Córdoba el lunes 27 de octubre

Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: "Cada día se hace más difícil sostener la situación"

Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: "Cada día se hace más difícil sostener la situación"

El Ayuntamiento recibe una subvención de 170.000 euros para el impulso de la Agenda Córdoba 

El Ayuntamiento recibe una subvención de 170.000 euros para el impulso de la Agenda Córdoba

Eduardo García y Nuria Luque, ganadores del certamen de relato breve de la UCO

Eduardo García y Nuria Luque, ganadores del certamen de relato breve de la UCO

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents