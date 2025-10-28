Qué hacer hoy en Córdoba, martes 28 de octubre de 2025

Ciclo ‘Patrimonio de Córdoba’

Conferencia de Gabriel Rebollo

La Fundación Bodegas Campos invita a la conferencia La Maqsura de la Mezquita de Alhakam II: Arquitectura, historia, construcción a cargo de Gabriel Rebollo Puig, arquitecto conservador de la Mezquita Catedral de Córdoba.

CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas). Lineros, 32. 20.00 horas.

Conferencia

‘La educación en tiempos difíciles: la importancia de mantener la utopía y la esperanza’

Los profesores Andrés Comesaña, José Luís Méndez y Nicolás Camacho, del Instituto de Enseñanza Secundaria La Janda (Vejer. Cádiz), hablarán sobre La educación en tiempos difíciles: la importancia de mantener la utopía y la esperanza.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 17.30 horas.

Exposición

Se inaugura ‘Los grabadores’

La artista plástica Rosa Aguilar, quien formó parte de la decimoctava promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, protagoniza la exposición individual Los grabadores. Nos descubre con la luminosidad habitual de su paleta de colores, diferentes marcas visibles que dejan algunos animales en la naturaleza.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20. De 10.00 a 18.00 horas.

Casa Árabe

Conferencia de Francisco Moreno

Tendrá lugar en la Casa Árabe de Córdoba la conferencia La arquitectura monástica hispana ante la encrucijada del 711: una revisión necesaria, a cargo de Francisco Moreno (UCM) en el marco del ciclo Aula Árabe Universitaria 7. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 18.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La hora del cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Ángela Sánchez y Nieves Palma, respectivamente. La asistencia es libre.