Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará este miércoles a un hostelero por, supuestamente, apropiarse de dinero de sus cuatro socios en un negocio de la capital. En esta línea, el Ministerio Fiscal afirma que el acusado se hizo transferencias bancarias y sacó dinero con la tarjeta, haciéndose con una abultada cantidad de dinero de la empresa para beneficio propio.

De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, el encartado tenía una participación del 4% en una sociedad constituida para ofrecer servicios de restauración y hostelería. Los otros cuatro socios ostentaban el 24% de la empresa cada uno.

El acusado fue nombrado administrador único de la sociedad, un cargo que no estaba remunerado según constaba en los estatutos sociales. Sin embargo, "sin estar autorizado para ello", realizó presuntamente continuas transferencias de dinero desde dos cuentas bancarias de la empresa a la suya propia.

Además, el Ministerio Público señala que "realizó sucesivos reintegros" sin haber sido debidamente autorizado desde la tarjeta de la que era titular, incluso después de haber cesado como administrador de la empresa.

La acusación pública afirma que lo acontecido constituye un delito continuado de apropiación indebida, por el que reclama que se impongan cuatro años de prisión al encartado, así como el abono de una multa de 2.400 euros.