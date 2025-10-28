Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de octubre

Diario CÓRDOBA

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 29 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Pablo Gutiérrez Alcalá

La nhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio de San Rafael

Rafael Bergillos Bellido

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el cementerio de San Rafael

María Dolores Granados González

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el cementerio de San Rafael

