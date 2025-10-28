Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 29 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Pablo Gutiérrez Alcalá

La nhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio de San Rafael

Rafael Bergillos Bellido

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el cementerio de San Rafael

María Dolores Granados González

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el cementerio de San Rafael