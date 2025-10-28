Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 29 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Pablo Gutiérrez Alcalá
La nhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio de San Rafael
Rafael Bergillos Bellido
La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el cementerio de San Rafael
María Dolores Granados González
La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el cementerio de San Rafael
