Facua denuncia a la empresa que organiza el concierto de El Cigala en Córdoba por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior

La asociación de consumidores Facua Córdoba ha denunciado ante la inspección de consumo de la Junta de Andalucía a la empresa Cartuja Cultural Events AIE, promotora del concierto de Diego El Cigala previsto para el próximo 26 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital, según informa Facua en una nota de prensa.

"En las condiciones generales que aparecen en la página web del evento, la empresa organizadora prohíbe el acceso al recinto con comida y bebida del exterior", continúa la nota. La asociación recuerda que "la actividad principal de Cartuja Cultural Events AIE es la de organización de eventos y no la hostelería, por lo que la limitación de acceder con comidas y bebidas constituye una cláusula abusiva según se recoge en el artículo 47.1.j y 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias".

Además, Facua Córdoba denuncia que "la promotora impone al consumidor el pago de los denominados gastos de gestión al adquirir las entradas, una práctica que también puede considerarse nula de pleno derecho en virtud del artículo 89 del citado Real Decreto Legislativo, dado que dichos costes corresponden a la organización del evento y no deben ser trasladados al público".

Costes de gestión

En este sentido, la asociación entiende que los gastos de gestión "son parte de los costes operativos de la actividad empresarial, y que ya de por sí son cargados al consumidor en el precio de venta de una entrada". Sin embargo, la organizadora del concierto de Diego El Cigala aplica estos gastos "sin prestar ningún servicio extra al consumidor".

"Es inherente a toda actividad empresarial repercutir todos o parte estos de los costes del servicio que presta, pero imputándolos al precio final. Lo que no se puede es repercutir parte de dichos costes operacionales bajo el concepto de gastos de gestión cuando la adquisición online de una entrada es un proceso automático y autónomo en el que no hay nada que gestionar", continúa la nota de la asociación de consumidores.

Por todo ello, Facua Córdoba ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía la "apertura de un expediente sancionador contra Cartuja Cultural Events AIE por presunta vulneración de la normativa vigente en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios".