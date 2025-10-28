Policía Nacional
Detienen a tres personas en Jaén por un tiroteo ocurrido en el Sector Sur de Córdoba
Los hechos sucedieron en mayo del pasado 2024, cuando unos individuos dispararon contra los ocupantes de un vehículo y dos personas resultaron heridas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaén a tres personas como "presuntas partícipes de un delito de asesinato en grado de tentativa ocurrido en Córdoba", y se han imputado a otras tres por su presunta autoría en el hecho delictivo, explica este cuerpo policial en una nota de prensa. Los hechos tuvieron lugar durante el mes de mayo de 2024, en la barriada del Sector Sur de Córdoba, cuando varios individuos portando armas de fuego, efectuaron disparos contra los ocupantes de un vehículo. Como resultado, dos de las víctimas resultaron heridas, una de ellas con un impacto de bala en la cabeza y otra con una lesión en una pierna.
Vehículo sustraído y calcinado en Jaén
Tan pronto tuvieron conocimiento de lo ocurrido, lideraron la investigación los agentes especializados de la Policía Nacional, en la que se determinó que el vehículo utilizado en el ataque había sido sustraído en marzo del año 2024 en la provincia de Jaén. Después de varias pesquisas, los investigadores localizaron el turismo calcinado dos días después en una localidad de dicha provincia, con el propósito de eliminar cualquier prueba que les vinculase con lo ocurrido.
Dada la complejidad de la investigación, esta se prolongó durante más de un año, estableciendo un dispositivo policial que les llevó a la provincia de Jaén, culminando con la identificación de tres personas implicadas en los hechos. Finalmente, y tras su detención como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa, pasaron a disposición de la autoridad judicial.
Imputación de otras tres personas
Además, se ha "identificado a otras tres personas, miembros de un mismo clan familiar, por su participación en los hechos, quienes han sido oídas en declaración ante el juzgado que instruye la causa", explica la nota policial.
