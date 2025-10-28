¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?

El almanaque va agotando sus hojas y llega la última gran temporada de festivos y puentes del calendario laboral de 2025. Por delante, unos cuantos días de asueto antes de la traca final de las vacaciones de Navidad, con la que se despide el año y se empieza un nuevo calendario con jornadas marcadas en rojo que apuntan un descanso en la rutina diaria.

Este sábado 1 de noviembre es festivo nacional por el Día de Todos Los Santos. La pregunta es: ¿hay puente en Córdoba? ¿Se pasa el festivo al lunes igual que sucede cuando estos días caen en domingo? La respuesta es no. El sábado será festivo, pero los cordobeses no podrán disfrutar de un día más de descanso.

Festivo escolar

Sin embargo, sí hay un colectivo que disfrutará de puente festivo por Todos Los Santos y es la comunidad educativa. Así, el calendario escolar para el curso 2025-2026 aprobado por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba, establece el 3 de noviembre como día no lectivo provincial.

Escolares, camino del colegio. / Manuel Murillo

De este modo, escolares y profesores de Infantil, Primaria y Secundaria disfrutarán de un día más de descanso el próximo fin de semana, regresando a las aulas el martes 4 de noviembre.

Estos son los últimos festivos de 2025

En cuanto a lo que queda de 2025, Andalucía establece los siguientes festivos:

1 de noviembre (sábado) . Todos Los Santos

. Todos Los Santos 6 de diciembre (sábado) . Día de la Constitución

. Día de la Constitución 8 de diciembre (lunes) . Día de la Inmaculada.

. Día de la Inmaculada. 25 de diciembre (jueves). Día de Navidad

De acuerdo con el calendario, este año no se podrá disfrutar del habitual macropuente de la Constitución, ya que el 6 de diciembre cae en sábado, aunque sí se podrán encadenar 3 días de descanso dado que el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada cae en lunes.