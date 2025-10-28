TODOS LOS SANTOS
Todos los Santos en Córdoba: eucaristías, actividades y horarios de los cementerios para el 1 de noviembre
Cecosam organiza varios actos en los cementerios municipales para homenajear a los fallecidos
Los cementerios de Córdoba serán el epicentro de la actividad este sábado 1 de noviembre, Día de Todos Los Santos. Una jornada dedica a honrar a los difuntos y recordar a aquellos que ya no están.
Como todos los años, la empresa municipal de servicios funerarios Cecosam organiza, un programa de actividades en torno a esta efeméride, que se desarrolla entre el 22 de octubre el 2 de noviembre, Día de los Difuntos.
Los cementerios de Nuestra Señora de la Salud, San Rafael y Nuestra Señora de la Fuensanta son los escenarios de una jornada de devoción y recogimiento, en la que también habrá música, rutas y las tradicionales eucaristías.
Eucaristías por Todos los Santos
El sábado 1, a las 12.00 horas, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, oficiará una eucaristía en el cementerio de San Rafael.
En el cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta, se oficiarán oficios a las 12.00 horas el 1 de noviembre. Y en el cementerio de la Salud, habrá eucaristías oficiadas eucaristías el 1 y 2 de noviembre, a las 11.00, 12.00 y 17.00 horas.
Música en los cementerios
El sábado habrá actuaciones musicales, a cargo de instrumentistas cordobeses, en el cementerio de San Rafael y el cementerio de la Salud.
Ruta ‘La ciudad de los recuerdos’
Como previo al Día de Todos los Santos, el 30 de octubre se reactivará la cita turística ‘La ciudad de los recuerdos’, un recorrido por el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud, que comprende aproximadamente 150 años de la historia del cementerio y de Córdoba. El recorrido empezará a las 11.00 horas y se han renovado la señalización mediante códigos QR y adaptado para facilitar su seguimiento y lectura a través del teléfono móvil. Está organizada por Cecosam y del Grupo de Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba. Más detalles aquí.
Exposición fotográfica
El viernes 31 de octubre, se inaugura la exposición fotográfica Santos 2024, a cargo de la Facultad de Filosofía y Letras y CECOSAM. A continuación, se llevará a cabo una visita guiada por las dependencias del antiguo Hospital del Cardenal Salazar y de la Capilla de San Bartolomé. Acceso libre del 31 de octubre al 30 de noviembre.
Servicio especial de Aucorsa
Aucorsa refuerza su servicio a los cementerios con motivo de la festividad de Todos los Santos, aumentando las frecuencias para las visitas al Cementerio de la Fuensanta en vísperas de la celebración del Día de todos los Santos:
- Durante los días 24 (festividad de San Rafael), 25, 26 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de apertura del cementerio, los autobuses de la línea E se desviarán al Cementerio en todos los viajes cuando circulen dirección Alcolea.
- Durante los días 27, 28, 29 y 30 de octubre, las entradas al cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta de la Línea E, con salida desde Colón dirección Alcolea serán las siguientes: Ida / Salida Colón: 7:30 / 9:00 / 10:00 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30.
- Además de los refuerzos descritos anteriormente, el día 1 de noviembre funcionará una línea especial directa al Cementerio de la Fuensanta, desde la terminal de Colón. Ida / Salida desde Colón: 8:30 / 9:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 / 18:30. Vuelta: 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00
Horarios de los cementerios de Córdoba
Cementerio de San Rafael
Situado en la Avda. de Libia nº 2, mantiene abiertas sus tres puertas de acceso habituales: avenida de Libia (puerta principal), avenida Virgen Milagrosa y calle de la Oficina. Tiene conexión con las líneas de bus 3, 4 y 7. Abierto desde las 8.30 hasta las 19.30 horas
Cementerio Nuestra Señora de la Salud
En la avenida de los Custodios s/n, con las puertas de acceso habituales. Conexión con las líneas 2, 6 y 9. Abierto desde las 8.30 hasta las 19.30 horas
Cementerio Nuestra Señora de La Fuensanta
En la N-IV Córdoba-Madrid, Km. 394. Conexión con la línea E.
Cementerio de Santa Cruz
En la avenida de las Flores s/n, en la barriada de Santa Cruz.
