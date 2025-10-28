El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de administrativo en turno libre

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba da publicidad este martes a la publicación de las bases de una convocatoria de empleo público por parte del Ayuntamiento de la capital. En este caso, se abre la convocatoria para optar a una de las 22 plazas de administrativo, mediante oposición por turno libre, que pertenecen a la oferta de empleo público de 2023 y 2024. Las solicitudes se podrán presentar cuando la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las plazas se corresponden con la de técnico de administración general para cubrir las vacantes de la plantilla funcionarial del Ayuntamiento. Pertenecen a la escala de administración general, subescala técnica con retribuciones correspondientes al grupo A-subgrupo A1.

Del total de plazas, 22, un total cinco se reservan para personas con discapacidad general igual o superior al 33%. Si no se cubren estas plazas, se acumularán para ofertas posteriores hasta el límite del 10% no cubiertas.

Requisitos

En cuanto a los requisitos para presentarse, los básicos son tener la nacionalidad española y no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas. Hay que tener el título (licenciatura o grado) en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas o Ciencias Políticas y de la Administración.