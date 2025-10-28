Hacemos Córdoba denuncia la “nefasta” gestión del PP en Aucorsa, que vuelve a retrasar los nuevos autobuses anunciados para 2025

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado la “nefasta” gestión del Partido Popular al frente de Aucorsa, que "con casi total seguridad impedirá la incorporación de los 15 nuevos autobuses prevista para 2025, a pesar de que la adjudicación del contrato se realizó en diciembre de 2024 y de que el gobierno municipal lo ha anunciado en repetidas ocasiones".

Así lo indica la formación, que recuerda que mañana, miércoles 29 de octubre, el Consejo de Administración de la empresa municipal de transporte abordará este asunto, tras conocerse que la adjudicataria ha solicitado una nueva prórroga en la entrega de los vehículos. Desde Hacemos Córdoba consideran que “el PP vuelve a justificar otro retraso culpando a la empresa contratada, sin asumir en ningún momento su propia responsabilidad”. En este sentido, añaden que el gobierno municipal de Bellido "se limita a buscar excusas externas para ocultar su falta de planificación y de control sobre la gestión de una empresa esencial para la ciudad”, han señalado desde el grupo. “La realidad es que los autobuses siguen sin llegar, la flota envejece y el servicio público se resiente por una gestión marcada por la inacción y la improvisación”.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que Aucorsa no prevé aumentar el número de autobuses hasta 2027, lo que demuestra la “ausencia de una política real de refuerzo del transporte público en Córdoba”.

El grupo municipal ha subrayado que esta situación se suma a otros “retrasos e ineficiencias acumulados”, como los problemas en el recargo de tarjetas, las largas esperas para la tarjeta infantil, la tardanza en reactivar contratos esenciales o la falta de previsión para cubrir servicios básicos, lo que evidencia una gestión “sin rumbo ni compromiso con la movilidad sostenible que necesita la ciudad”.

Sigue sin aplicar medidas reales de igualdad

El grupo ha informado que en el Consejo de Administración también se abordará un informe sobre el presupuesto en clave de género. Desde Hacemos Córdoba valoran positivamente que se incluya este punto, pero denuncian que “no existe detrás una política real de igualdad dentro de la empresa municipal”.

“Aucorsa sigue siendo una empresa con una plantilla mayoritariamente masculina y sin medidas efectivas que promuevan la incorporación de mujeres”, han señalado desde el grupo. En este sentido, reclaman la puesta en marcha de planes de igualdad con objetivos “concretos y medibles”, que incluyan medidas de discriminación positiva para “alcanzar al menos un 25 o 30% de presencia femenina, junto a formación específica y criterios de igualdad en los procesos de selección”.

Hacemos Córdoba ha concluido que “el Partido Popular demuestra una gestión sin rumbo, marcada por la falta de planificación y de compromiso con los servicios públicos”.

La coalición ha reafirmado su defensa de un modelo de transporte público “eficiente, sostenible y con perspectiva de género, que garantice el derecho a la movilidad y refuerce el papel de las empresas municipales como pilares del bienestar y la igualdad en Córdoba”.