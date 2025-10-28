El chef cordobés Paco Morales presidirá el jurado del campeonato nacional de tapas que se celebrará en Valladolid

El chef cordobés Paco Morales, con tres estrellas Michelín y Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, y la chef tailandesa Pichaya "Pam" Soontornyanakij, mejor cocinera del mundo 2025 y una estrella Michelín, presidirán los jurados de los campeonatos nacional y mundial de tapas de Valladolid, respectivamente, que se celebrarán entre el 10 y 12 de noviembre.

El 21º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y el 9º Campeonato Internacional de Tapas reunirán a un jurado formado por más de 20 reconocidos chefs y profesionales del periodismo gastronómico, según ha detallado el Ayuntamiento de Valladolid este martes en un comunicado.

Con más de dos décadas de historia, el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, referente de la cocina en miniatura, cuenta en esta edición con los 46 chefs que han llegado a la final, procedentes de 16 comunidades autónomas.

1,90 euros, coste máximo de cada tapa

La convocatoria se ha hecho entre los profesionales en activo de establecimientos de hostelería de todo el territorio nacional donde se sirvan tapas y/o pinchos. Cada participante ha presentado un pincho o tapa personal cuyo coste no supere los 1,90 euros, en cuanto a la materia prima de los ingredientes que intervienen en su elaboración.

Los participantes tendrán un máximo de 25 minutos para la elaboración de 8 tapas similares destinadas a la apreciación de cada uno de los 7 jurados y a la reproducción fotográfica testimonial de cada tapa participante.

En cuanto al campeonato internacional, contará con 16 finalistas procedentes de los cinco continentes reflejando el carácter global y diverso del certamen.

Cada participante ha presentado una sola tapa inédita, cuyos ingredientes y elaboración se plasmaron en el formulario digital oficial, y el valor de los ingredientes de la receta no debe superar tampoco los 1,90 euros. El jurado seleccionó, entre las recetas recibidas, a dos finalistas por Europa y a uno por el continente africano.

Resto de finalistas

El resto de los finalistas son: los tres primeros clasificados del 2º Concurso de Tapas de las Américas, los cuatro primeros del primer Concurso de Tapas de Asia, el primer clasificado del primer Concurso de Tapas del Reino Unido y el primer clasificado del 3º Concurso de Tapas de México.

También el primer clasificado del 2º Concurso de Tapas de Malasia y el primer y segundo clasificados del 7º Concurso de Tapas de Oceanía, con cuyos certámenes la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid mantiene convenios de colaboración.

Y además se ha incluido al vencedor del 20º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de España.

En ambos concursos, a cada candidato seleccionado se le asignará un establecimiento de apoyo (padrino) en Valladolid con el que tendrá que contactar previamente para facilitar toda la información necesaria para elaborar la receta y en el que podrá realizar las preparaciones previas necesarias.Estos establecimientos ofrecerán luego al público las tapas vencedoras.