El ceiA3 suma 19 nuevas titulaciones a su oferta formativa agroalimentaria para el curso 2025-26

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), integrado por las universidades públicas de Almería (UAL), Cádiz (UCA), Huelva (UHU), Jaén (UJA) y Córdoba (UCO) y liderado por esta última, ha anunciado su nueva oferta académica agroalimentaria para el curso 2025/26, que asciende a un total de 241 titulaciones, tras haber sumado 19 nuevas, en concreto nueve grados, cinco másteres y cinco programas de Doctorado.

El compendio final de la oferta formativa, según ha informado el ceiA3 en una nota, incluirá 95 grados, 113 másteres y 33 programas de doctorado, repartida entre las cinco universidades que forman parte del ceiA3: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.

Entre las titulaciones presentes en más de una de las universidades destacan el Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad (Conjunto UJA-UAL), que tiene aplicaciones directas a la mejora de procesos agroalimentarios mediante el análisis predictivo, la automatización de tareas y el aprovechamiento de los datos, que son capacidades alineadas directamente con la estrategia de digitalización y del ceiA3.

Sede del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3. / Archivo / Córdoba

Por su parte, el Programa de Doctorado Agri-Food Science y Technology and Biotechnology (UNIgreen Joint PhD) (UAL) tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de doctorado una formación avanzada en los sectores de la ciencia, la tecnología y la biotecnología agroalimentaria, con especial atención a los aspectos sostenibles en apoyo de la transición verde. Su objetivo es capacitar a los doctores con una sólida preparación básica y aplicada en el sector agroalimentario.

Respecto a los másteres, destaca el Máster Universitario en Derecho Digital, impartido conjuntamente en la UAL, UCA, UCO, UJA y UMA, que responde a la creciente necesidad de comprender y gestionar los retos jurídicos que plantea la transformación digital en todos los sectores y, especialmente, en el agroalimentario. Su incorporación refuerza el compromiso del ceiA3 con la formación avanzada y la actualización constante de su oferta, en línea con sus áreas prioritarias, que son digitalización, bioeconomía y desarrollo rural.

Otro ejemplo es el Máster Universitario en Logística y Gestión de Operaciones, impartido en la UCO, UNIA, UCA, US y UAL, ya que el transporte y la logística son cada día más decisivos como elementos facilitadores singulares para la cadena de suministro agroalimentaria, suponiendo, en consecuencia, un factor de oportunidad para el aumento de la actividad económica.

Nueva oferta formativa

Ahondando en este abanico formativo se encuentran, dentro de los programas de Doctorado, los de Ciencias de la Salud (UHU), Ciencias e Ingeniería (UJA), Derecho (UCO), Matemáticas (UAL), Agri-Food Science y Technology and Biotechnology (UNIgreen Joint PhD) (UAL).

Los nuevos grados que se incorporan son el Doble Grado en Ingeniería Minera e Ingeniería Mecánica (UHU), Grado Dual en Geología (UHU), Grado en Geología (UHU), Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (UCO), Grado en Ingeniería de la Energía (UJA), Grado en Ingeniería Minera (UHU), Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad (conjunto UJA-UAL), Grado en Matemáticas y Filosofía (UCO) y Grado en Nutrición Humana y Dietética (UCO).

Por último, las nuevas titulaciones de Máster incorporadas son las de Máster Universitario en Derecho Digital (UAL-UCA-UCO-UJA-UMA), Máster en Ingeniería Mecatrónica y Robótica (UJA), Máster Universitario en Ingeniería Industrial (UCO), Máster Universitario en Logística y Gestión de Operaciones (UCO-UNIA-UCA-US-UAL) y Máster Universitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible (interuniversitario UCO-UGR).