Vigilantes de la estación de trenes de Córdoba salvan la vida a un pasajero que entró en parada cardiorespiratoria

El sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba felicita a los vigilantes de seguridad de la estación de Adif-Julio Anguita que el pasado viernes 24 por la tarde, evitaron una tragedia cuando un viajero sufrió una parada cardiorrespiratoria en uno de los andenes.

Según ha podido saber el sindicato, los vigilantes detectaron que una persona se desplomaba repentinamente y acudieron de inmediato a socorrerla. Al percatarse de que no tenía pulso ni respiraba, comenzaron a aplicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizando después un desfibrilador semiautomático (DESA) instalado en la estación, con lo que lograron recuperar el latido y estabilizar a la personas afectada antes de la llegada de los servicios de emergencia.

De hecho, detalla el sindicato en un comunicado, el personal sanitario del 061 confirmó posteriormente que la rápida y eficaz intervención de los vigilantes fue determinante para salvar la vida del viajero, que fue trasladado consciente al Hospital Universitario Reina Sofía para su evaluación y seguimiento, ingresando en la UCI.

CCOO felicita a los vigilantes por su valentía y actuación ejemplar, destacando la importancia de la formación en primeros auxilios entre el personal de seguridad y la dotación de equipos DESA en lugares públicos de gran afluencia.

“Gracias a la preparación y la rápida respuesta de los vigilantes, hoy podemos hablar de un final feliz. Su actuación demuestra el valor del personal de seguridad privada como primer eslabón de respuesta ante emergencias”, destaca la secretaria General del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez.

El suceso ha generado muestras de reconocimiento por parte de los usuarios, del resto del personal de la estación y del equipo de emergencias quienes han aplaudido la actuación de los vigilantes como ejemplo de profesionalidad y compromiso con la seguridad ciudadana y han reconocido que, sin su actuación, esta persona no hubiera salvado su vida.