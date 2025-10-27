La Universidad de Córdoba organiza unas jornadas de cultura funeraria

La ciudad de Córdoba volverá a ser, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, el epicentro de la reflexión cultural en torno a la muerte y sus múltiples significados. Las terceras Jornadas de Cultura Funeraria de Andalucía, organizadas por el Grupo de Investigación Sísifo y la Cátedra de Turismo de la Universidad de Córdoba (UCO, regresan tras el "éxito de las ediciones anteriores" con un programa más amplio, diverso y participativo. Con esta tercera edición, las jornadas In Memoriam consolidan a Córdoba como "referente europeo en la divulgación y puesta en valor de la cultura funeraria, ofreciendo una experiencia cultural única que une conocimiento, emoción y ciudadanía", asegura la UCO en una nota de prensa.

Una mirada viva al tabú de la muerte

Coincidiendo con las fechas del Puente de todos los santos, cuando la tradición invita a recordar a nuestros antepasados, Córdoba abrirá sus calles, museos, iglesias y cementerios a un completo calendario de actividades que unen investigación, patrimonio, memoria histórica y arte.

Estas jornadas proponen un encuentro abierto y participativo con uno de los grandes tabúes del siglo XXI: la muerte. Desde la arqueología y la historia hasta la creación contemporánea y la memoria social, Córdoba se convertirá en un "espacio para recordar, comprender y resignificar nuestra relación con la finitud".

Entre el rito, la historia y la creación artística

La programación de este año reúne conferencias, visitas guiadas, talleres, conciertos, recitales y representaciones teatrales, pensados para todo tipo de público.

El acto inaugural tendrá lugar el martes 28 de octubre en la Iglesia de la Merced, con la conferencia Viaje a la Eternidad: ritos y creencias funerarias en el Antiguo Egipto, a cargo del profesor Félix García Morá de la Universidad de Granada, y con un concierto de música de cámara de la mano de Ars Sacra.

Durante la semana se sucederán propuestas tan variadas como el ciclo de debate sobre la muerte en la sociedad actual, con especialistas en medicina, gestión funeraria y memoria; las visitas guiadas al Cementerio de Nuestra Señora de la Salud y a las excavaciones de las fosas de represaliados; los paseos funerarios por la Córdoba histórica, que recorrerán enclaves como la Ribera, la Villa, la Judería o el Alcázar Viejo; el recital de poesía Donde los poemas duermen, amenizado por la cantaora Carolina Artes, en la sede de la Fundación Antonio Gala; la exposición fotográfica Santos 2024 en la Facultad de Filosofía y Letras, que permanecerá abierta hasta finales de noviembre; la conferencia-debate sobre el mito del vampiro y su huella en el cine; un itinerario teatralizado sobre brujería en la época de la Inquisición; o la narración oral a modo de cuentacuentos de la escritora infantil Ana Griot, pensada para público familiar.

La arqueología como puente con el pasado

La dimensión patrimonial de las jornadas se refuerza con talleres y conferencias de marcado carácter histórico-arqueológico, tales como el taller arqueológico Los misterios de la Estela de Ategua en el Museo Arqueológico de Córdoba; la recreación histórica Sangre y Arena en el Alcázar de los Reyes Cristianos y la conferencia de clausura, el 2 de noviembre, a cargo de la profesora Ana Ruiz Osuna, coordinadora del programa, sobre los paisajes funerarios de la Córdoba romana.

Todas las actividades son gratuitas o de acceso libre hasta completar aforo, si bien algunas requieren inscripción previa a través del correo inmemoriam@uco.es

Programa completo

Martes, 28 de octubre

18:30 h: Inauguración de las Jornadas, a cargo de Ana Ruiz (Universidad de Córdoba).

Inauguración de las Jornadas, a cargo de Ana Ruiz (Universidad de Córdoba). 18:45 h: Presentación de libros: La muerte en Córdoba, a cargo de Miguel Ventura (director del Servicio de Publicaciones de la Real Academia de Córdoba)

Presentación de libros: La muerte en Córdoba, a cargo de Miguel Ventura (director del Servicio de Publicaciones de la Real Academia de Córdoba) 19:00 h: Conferencia Viaje a la Eternidad: ritos y creencias funerarias en el Antiguo Egipto, a cargo de Félix García Morá (Universidad de Granada)

Conferencia Viaje a la Eternidad: ritos y creencias funerarias en el Antiguo Egipto, a cargo de Félix García Morá (Universidad de Granada) 20:00 h: Concierto In Memoriam, a cargo del grupo musical de capilla Ars Sacra. Iglesia de la Merced. Diputación Provincial de Córdoba. Acceso libre hasta completar aforo

Miércoles, 29 de octubre

18:00 h: Ciclo de conferencias La muerte a debate. Aceptar lo inevitable: el papel de los cuidados intensivos, a cargo de Emilio del Campo (Hospital de Montilla); y El futuro de la memoria: novedades y tendencias en los servicios funerarios, a cargo de Antonio Álvarez (director gerente de Cecosam). Sede de la Fundación Cajasol Córdoba. Acceso libre hasta completar aforo

Jueves, 30 de octubre

11:00 h: Visita guiada Ciudad de los Recuerdos, a cargo de Cecosam y del Grupo de Investigación Sísifo (Universidad de Córdoba). Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Actividad gratuita. Requiere inscripción previa.

Visita guiada Ciudad de los Recuerdos, a cargo de Cecosam y del Grupo de Investigación Sísifo (Universidad de Córdoba). Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Actividad gratuita. Requiere inscripción previa. 12:00 h: Visita guiada Fosas de la Guerra Civil, a cargo de Cecosam y UTE Themis Córdoba. Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Actividad gratuita. Requiere inscripción previa.

Visita guiada Fosas de la Guerra Civil, a cargo de Cecosam y UTE Themis Córdoba. Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Actividad gratuita. Requiere inscripción previa. 17:00 h: Paseo por la Córdoba funeraria A orillas del Guadalquivir, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Actividad gratuita. Requiere inscripción previa

Paseo por la Córdoba funeraria A orillas del Guadalquivir, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Actividad gratuita. Requiere inscripción previa 18:00 h: Recital de poesía Donde los poemas duermen, a cargo de un variado elenco de escritores y artistas cordobeses. La actividad estará amenizada por la Cantaora Caro. Sede de la Fundación Antonio Gala. Acceso libre hasta completar aforo

Viernes, 31 de octubre

12:00 h : Inauguración de la exposición fotográfica Santos 2024, a cargo de la Facultad de Filosofía y Letras y CECOSAM. A continuación, se llevará a cabo una visita guiada por las dependencias del antiguo Hospital del Cardenal Salazar y de la Capilla de San Bartolomé. Patio Antonio del Castillo. Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Acceso libre del 31 de octubre al 30 de noviembre.

: Inauguración de la exposición fotográfica Santos 2024, a cargo de la Facultad de Filosofía y Letras y CECOSAM. A continuación, se llevará a cabo una visita guiada por las dependencias del antiguo Hospital del Cardenal Salazar y de la Capilla de San Bartolomé. Patio Antonio del Castillo. Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Acceso libre del 31 de octubre al 30 de noviembre. 17:00 h: Paseo por la Córdoba funeraria En el corazón de la Villa, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Actividad gratuita. Requiere inscripción previa

Paseo por la Córdoba funeraria En el corazón de la Villa, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Actividad gratuita. Requiere inscripción previa 18:00 h: Conferencia-debate Raíces funerarias del mito del vampiro y su reelaboración cinematográfica, a cargo de Carmen González y el Aula de Cine UCO. Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Acceso libre hasta completar aforo.

Conferencia-debate Raíces funerarias del mito del vampiro y su reelaboración cinematográfica, a cargo de Carmen González y el Aula de Cine UCO. Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Acceso libre hasta completar aforo. 20:00 h: Itinerario didáctico teatralizado Brujas y hechiceras. Inquisición y leyendas, a cargo de Nuria López. Actividad gratuita. Requiere inscripción previa

Sábado, 1 de noviembre

11:00 h : Taller arqueológico Los misterios de la Estela de Ategua, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Museo Arqueológico de Córdoba. Actividad gratuita dirigida a público adulto y adolescente (a partir de 12 años). Requiere inscripción previa a través de este enlace web (se habilitará 48 horas antes del inicio de la actividad)

: Taller arqueológico Los misterios de la Estela de Ategua, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Museo Arqueológico de Córdoba. Actividad gratuita dirigida a público adulto y adolescente (a partir de 12 años). Requiere inscripción previa a través de este enlace web (se habilitará 48 horas antes del inicio de la actividad) 12:00 h : Recreación histórica Sangre y Arena, a cargo de la Asociación Cultural Ulpia Aelia. Alcázar de los Reyes Cristianos. Acceso libre por la puerta de los jardines (Avda. del Alcázar).

: Recreación histórica Sangre y Arena, a cargo de la Asociación Cultural Ulpia Aelia. Alcázar de los Reyes Cristianos. Acceso libre por la puerta de los jardines (Avda. del Alcázar). 17:00 h : Paseo por la Córdoba funeraria Entre el Alcázar y la Judería, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Actividad gratuita. Requiere inscripción previa

: Paseo por la Córdoba funeraria Entre el Alcázar y la Judería, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Actividad gratuita. Requiere inscripción previa 18:00 h : Narración oral (Cuentacuentos) El peral de la tía Miseria o cuentos para celebrar la vida, a cargo de la escritora infantil Ana Griott. Sede de la Fundación Cajasol Córdoba. Acceso libre hasta completar aforo

: Narración oral (Cuentacuentos) El peral de la tía Miseria o cuentos para celebrar la vida, a cargo de la escritora infantil Ana Griott. Sede de la Fundación Cajasol Córdoba. Acceso libre hasta completar aforo 20:00 h: Teatro Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, a cargo de la compañía de teatro Proyecto 43-2. Teatro Cómico Principal. Acceso libre hasta completar aforo

Domingo, 2 de noviembre

11:00 h : Degustación Desayuno de difuntos: dulces con historia, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Sede de UCOCultura. Actividad gratuita. Requiere inscripción previa.

: Degustación Desayuno de difuntos: dulces con historia, a cargo de Arqueología somos todos (Universidad de Córdoba). Sede de UCOCultura. Actividad gratuita. Requiere inscripción previa. 12:00 h: Conferencia Más allá de las murallas: paisajes funerarios de la Córdoba romana, a cargo de Ana Ruiz (Universidad de Córdoba). Museo Arqueológico de Córdoba. Acceso libre hasta completar aforo

Organiza el Grupo de Investigación Sísifo y la Cátedra de Turismo de la Universidad de Córdoba.

Patrocinan Tanatorios de Córdoba, Junta de Andalucía y Foro por la Memoria

Colaboran: Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, UCOCultura, Facultad de Filosofía y Letras, Museo Arqueológico de Córdoba, Cabildo Catedralicio, CECOSAM, Fundación Cajasol, Fundación Antonio Gala, Cineforum UCO.

Participan: Arqueología Somos Todos, Proyecto432, UTE Themis Córdoba, Ars Sacra, Nuria López Rutas Teatralizadas, Asociación Cultural Ulpia Aelia.