La actualidad de la tarde de Córdoba llega marcada por la transformación urbanística de la ciudad. Las obras de la ronda Norte arrancan con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor, un proyecto con un plazo de ejecución de tres años. En el ámbito municipal, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una aportación de 1,4 millones de euros para la rehabilitación del Parque Figueroa, un millón menos de lo previsto por la baja participación vecinal. Y siguiendo en clave de transformación de la ciudad, el Ayuntamiento baraja acabar con el problema de los adoquines sueltos de varias calles del centro sustituyéndolos por asfalto. Esta medida busca acabar con un problema estructural y dar una solución más más duradera en estas calzadas, que soportan un alto volumen de tráfico a diario.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

Campo

Andalucía

España

Deportes