La actualidad del lunes 27 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las obras de la ronda Norte, la rehabilitación del Parque Figueroa y la sustitución de adoquines por asfalto en las calles del centro marcan la actualidad informativa
La actualidad de la tarde de Córdoba llega marcada por la transformación urbanística de la ciudad. Las obras de la ronda Norte arrancan con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor, un proyecto con un plazo de ejecución de tres años. En el ámbito municipal, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una aportación de 1,4 millones de euros para la rehabilitación del Parque Figueroa, un millón menos de lo previsto por la baja participación vecinal. Y siguiendo en clave de transformación de la ciudad, el Ayuntamiento baraja acabar con el problema de los adoquines sueltos de varias calles del centro sustituyéndolos por asfalto. Esta medida busca acabar con un problema estructural y dar una solución más más duradera en estas calzadas, que soportan un alto volumen de tráfico a diario.
- Comienzan las obras de la ronda Norte con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
- El Ayuntamiento de Córdoba aporta 1,4 millones para las ayudas a la rehabilitación del Parque Figueroa
- El Ayuntamiento quiere cambiar por asfalto los adoquines en pésimo estado de varias calles del centro de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Antonio Hurtado anuncia que no se presentará a las elecciones ni será candidato del PSOE por Córdoba
- Competencia estudia la absorción de Supermercados Piedra por El Jamón
- Un ejemplar de cigüeña, primer positivo por gripe aviar en fauna silvestre de la provincia de Córdoba
- Flora cierra con 200.000 visitas, y ya reflexiona sobre su futuro
- El Ayuntamiento hará accesibles 34 pasos de peatones en el barrio de Cañero y la zona de Cruz de Juárez
- Sanitarios se manifiestan en el centro de salud Lucano de Córdoba en repulsa a las agresiones sufridas
Sucesos
- La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
- Fallece un hombre al salirse su vehículo de la carretera en La Carlota
Provincia
- Investigan el fuerte olor a amonio y el color azulado del agua de Los Arenales, en Puente Genil
- Comienza la intervención de protección exterior del muro que se desplomó en el castillo del Moral de Lucena
Campo
- La DOP de Los Pedroches alerta de las consecuencias económicas que tendrá la modificación del pliego de Guijuelo
Andalucía
- Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: cubrirá todas las vacantes y ampliará la plantilla
España
- Puigdemont rompe con el PSOE: "Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar"
- La jueza de Catarroja pide a las Corts la lista de llamadas de Carlos Mazón el día de la dana
Deportes
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur