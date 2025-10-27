La actualidad del lunes 27 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los colegios rurales de la provincia, la marcha contra el cáncer y el regreso de la lluvia centran la información del inicio de la semana
Si algo falta en el mundo rural y especialmente en los territorios más pequeños es son servicios y, con ello, las oportunidades. Para que los más pequeños no se ven lastrados por esta brecha existe un modelo educativo diferente y a pequeña escala, los colegios rurales. En la provincia hay una decena y así es como trabajan. En otro orden de cosas, una marea verde, formada especialmente por mujeres llegada desde distintos puntos de la provincia pero también por voluntarios, personas solidarias y niños recorrió ayer el Vial en la Marcha Contra el Cáncer para pedir más financiación, conciencia e investigación contra esta enfermedad. Por último, el otoño parece que por fin se hace notar y hay buenas noticias, al menos para los agricultores que esperan la lluvia como agua de mayo. La borrasca Benjamín trae precipitaciones a la provincia en los próximos días y ayer dejó casi 3 litros en la capital y 9 en Cardeña.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Las Peñas premian la entrega y el compromiso con sus Potros de Oro
- Juanan (Margarita Kalifata), 'drag queen': «Todo el mundo tiene derecho a ser diferente. Y no pasa nada»
- Cinco formas de subirse a la 'fiebre del oro' en Córdoba: cómo invertir en el metal precioso de moda
- Ni robots ni repeticiones: «Los idiomas son un acto humano»
- El parque que guarda los secretos más antiguos de Córdoba
- Los bomberos rescatan a un ciclista menor de edad accidentado en El Patriarca
Provincia
- Buscan en Alemania al hijo del alcalde de Doña Mencía, desaparecido desde hace varios días
- La Bonoloto deja un premio de 120.000 euros en La Carlota
Campo
España
- Acciona, ACS, Indra, Sapa y Navantia logran contratos de defensa en EE.UU. por 28.000 millones pese a la presión de Trump
Cultura
Deportes
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur