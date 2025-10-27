Si algo falta en el mundo rural y especialmente en los territorios más pequeños es son servicios y, con ello, las oportunidades. Para que los más pequeños no se ven lastrados por esta brecha existe un modelo educativo diferente y a pequeña escala, los colegios rurales. En la provincia hay una decena y así es como trabajan. En otro orden de cosas, una marea verde, formada especialmente por mujeres llegada desde distintos puntos de la provincia pero también por voluntarios, personas solidarias y niños recorrió ayer el Vial en la Marcha Contra el Cáncer para pedir más financiación, conciencia e investigación contra esta enfermedad. Por último, el otoño parece que por fin se hace notar y hay buenas noticias, al menos para los agricultores que esperan la lluvia como agua de mayo. La borrasca Benjamín trae precipitaciones a la provincia en los próximos días y ayer dejó casi 3 litros en la capital y 9 en Cardeña.

