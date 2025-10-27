Junta de gobierno local
Participación Ciudadana sube a 180.000 euros las ayudas que reparte a asociaciones y colectivos sociales de Córdoba
Se aprueban las bases del Concurso de Rejas y Balcones con 180.000 euros
La junta de gobierno local dio este lunes vía libre a la nueva convocatoria de ayudas para el fomento de la participación ciudadana en Córdoba con un aumento en el presupuesto y un adelanto en los plazos que el gobierno municipal espera que redunde en beneficio de los colectivos. El delegado de Participación Ciudadana, Miguel Ruiz Madruga, ha dado cuenta hoy de esta convocatoria de subvenciones que asciende a 180.000 euros en 2026, es decir, 30.000 euros más que el año pasado.
Estas ayudas subvencionarán dos modalidades de gastos: por un lado, proyectos y actividades de los colectivos; y por otro lado, los gastos de funcionamiento de dichas asociaciones. En el primero de los apartados se incluyen ayudas para la organización de cursos de formación, proyectos formativos o de convivencia, proyectos socioculturales y voluntariado; y en la modalidad b, gastos de funcionamiento de las asociaciones en general. En ambas modalidades se repartirán 90.000 euros. Además, en la modalidad primera, el Ayuntamiento subvencionará una cuantía máxima 2.000 euros por solicitud; mientras que en la segunda modalidad, esa cuantía asciende a los 3.500 euros de gastos.
Ayudas que llegan antes
Miguel Ruiz Madruga espera que en 2026 el recorrido administrativo de estas ayudas sea "más ágil" y poder ingresar la subvención a los colectivos en un plazo más corto. Asimismo, recordó que ampliar la cuantía era un compromiso del equipo de gobierno para llegar a más asociaciones y fomentar este tejido social que tiene la ciudad de Córdoba.
La presentación de los proyectos contará con 20 días naturales tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y tendrá que hacer de manera telemática y con certificado digital.
Rejas y balcones
Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó las bases reguladoras del Concurso Municipal de Rejas y Balcones Cordobeses en su edición del año 2026, que según el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, no presentará novedades significativas el año próximo. En esta edición, se destinarán 18.000 euros a los tres mejores rejas y balcones participantes en el concurso.
De esos 18.000 euros, 3.150 euros serán para los tres primeros premios y 14.850 euros para accésit de participación.
