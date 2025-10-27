Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta sanitaria

La Junta llama a la unidad para luchar contra las agresiones a los profesionales sanitarios

María Jesús Botella respalda la concentración sindical en el centro de salud Lucano destacando que el 60% de las afectadas son mujeres

María Jesús Botella comparece durante las protestas de los profesionales sanitarios en el centro de salud de Lucano.

María Jesús Botella comparece durante las protestas de los profesionales sanitarios en el centro de salud de Lucano. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La delegada territorial de la Consejería de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha estado presente este lunes en la concentración sindical para expresar el rechazo a la agresión verbal y física sufrida por dos médicos y una enfermera en el centro de salud Lucano donde ha manifestado que "es necesaria la unidad entre la administración y los sindicatos para luchar contra cualquier tipo de agresión en el ámbito sanitario".

Botella ha dicho que "una agresión es siempre un hecho deleznable" y ha puesto el foco en las que sufren los sanitarios en los centros de salud y hospitales "que se producen contra profesionales con vocación y preparación para cuidar a los ciudadanos cuando necesitamos asistencia sanitaria".

La delegada de Salud y Consumo ha animado a los profesionales sanitarios a que "denuncien cualquier agresión que sufran, ya sea física o verbal" a lo que añade que es necesaria la "tolerancia cero con este tipo de conductas".

Sentencias condenatorias

María Jesús Botella ha indicado que las denuncias "están dando sus frutos ya que en este año se han conseguido cinco sentencias condenatorias por agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud en la provincia". Además, en estos momentos hay diez expedientes abiertos, siete nuevos de este año por atentado y otros tres correspondientes a años anteriores.

La delegada de Salud y Consumo ha precisado que las categorías sanitarias afectadas por estas agresiones son médicos, enfermeros, celadores, técnicos de emergencias sanitarias, así como personal administrativo y que el 60% de los profesionales afectados son mujeres.

Botella añade que las cinco sentencias condenatorias de este año han supuesto penas de prisión acumuladas de 17 meses y multas acumuladas de 1.440 euros, indemnizaciones de 520 euros (para la víctima de agresión como para el SAS).

Por último, la delegada de Salud y Consumo ha añadido que el mes pasado se aprobó el Observatorio de Agresiones a Profesionales en el ámbito sanitario en el que van a estar presentes los colegios profesionales y los sindicatos, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la asesoría jurídica del SAS y representantes del mismo.

