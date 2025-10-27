A juicio por simular ser un banco para estafar a un cliente vía SMS en Córdoba

Una acusada se enfrenta a cárcel en Córdoba por, presuntamente, simular ser un banco y estafar 2.170 euros a un cliente enviando un SMS a su teléfono móvil. En el mensaje de texto le solicitaba códigos de seguridad con la falsa promesa de que recibiría dinero.

De esta forma, el Ministerio Fiscal sostiene que los hechos ocurrieron en 2022, cuando la encartada utilizó "bastante engaño" y contactó con el perjudicado haciéndose pasar por su entidad financiera. Le reclamó unos códigos para aceptar un envío de dinero a través de Bizum.

Con esta actuación, logró transferir un total de 2.170 euros desde cuentas bancarias de la víctima a su propia cuenta. A través de diferentes movimientos, realizó dos cargos en la tarjeta bancaria del perjudicado y seis bizum, así como una retirada de efectivo en el cajero automático.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público califica lo ocurrido como un delito de estafa, por el que solicita un año y medio de prisión para la procesada. Además, reclama que indemnice a la víctima en 2.170 euros, una cantidad a la que se podrán restar las cantidades ya percibidas por el perjudicado de su banco.