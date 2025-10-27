Tribunales
A juicio por simular ser un banco para estafar a un cliente vía SMS en Córdoba
La acusada, supuestamente, solicitó a la víctima códigos de seguridad con la promesa de que recibiría dinero
Una acusada se enfrenta a cárcel en Córdoba por, presuntamente, simular ser un banco y estafar 2.170 euros a un cliente enviando un SMS a su teléfono móvil. En el mensaje de texto le solicitaba códigos de seguridad con la falsa promesa de que recibiría dinero.
De esta forma, el Ministerio Fiscal sostiene que los hechos ocurrieron en 2022, cuando la encartada utilizó "bastante engaño" y contactó con el perjudicado haciéndose pasar por su entidad financiera. Le reclamó unos códigos para aceptar un envío de dinero a través de Bizum.
Con esta actuación, logró transferir un total de 2.170 euros desde cuentas bancarias de la víctima a su propia cuenta. A través de diferentes movimientos, realizó dos cargos en la tarjeta bancaria del perjudicado y seis bizum, así como una retirada de efectivo en el cajero automático.
En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público califica lo ocurrido como un delito de estafa, por el que solicita un año y medio de prisión para la procesada. Además, reclama que indemnice a la víctima en 2.170 euros, una cantidad a la que se podrán restar las cantidades ya percibidas por el perjudicado de su banco.
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur