A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba

Un juzgado de lo Penal de Córdoba enjuiciará en próximas fechas a un acusado de, supuestamente, edificar 35 metros cuadrados en una parcelación de la capital localizada en la Vega del río Guadalquivir, en suelo catalogado como rústico y que presenta riesgo de inundación.

El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal indica que el procesado es el titular de la finca, que tiene una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados. En noviembre de 2021 efectuó, "sin contar con la preceptiva licencia", una construcción de alrededor de 35 metros cuadrados, continuando con ella un año más tarde, cuando ya se hallaba en fase de cerramiento.

De acuerdo con la ley Lista, el suelo donde ejecutó la edificación es rústico y se halla preservado por la ordenación urbanística, así como por la existencia acreditada de riesgos naturales en el ámbito de la Vega del Guadalquivir. Según detalla el Ministerio Público, "existe riesgo de inundación".

El coste de reponer el suelo a su estado original ha sido valorado en 3.944 euros. El fiscal califica lo acontecido como un delito contra la ordenación del territorio, por el que reclama que se imponga al procesado un año y tres meses de prisión, y una multa de 4.200 euros, con siete meses de cárcel en caso de impago.

Además, solicita la demolición de lo ilegalmente construido, con la retirada de los residuos generados y la reposición del terreno a su estado originario o, subsidiariamente, que el procesado asuma los gastos a que den lugar estos trabajos.