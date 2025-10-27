Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 27 de octubre del 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición fotografía
‘Los latidos del silencio’
Luis González Palma, destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
De 11.00 a 18.00 horas.
Conferencia
‘Al-mutamid, rey y poeta’
Conferencia ‘Al-Mutamid, rey y poeta’, a cargo de Elisa Beatriz Simón Zamora. Presentada por María Jesús Viguera.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Niños
Sesión de lectura de ‘La hora del cuento’
Habrá sesión de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’, en la Biblioteca Municipal Arrabal del Sur, a cargo de Ángela Sánchez. Entrada libre.
CÓRDOBA. Biblioteca Arrabal del Sur.
Priego de Córdoba, s/n.
17.00 horas.
Exposición
‘Reflejos del inconsciente’, de Natalia Revelles
Se trata de una exposición pictórica de profundo contenido simbólico, en la que la artista revela códigos íntimos de la memoria y la identidad La obra se divide en cinco núcleos temáticos, en los que integra lo emocional y lo simbólico con un lenguaje visual expresivo y contemporáneo en constante exploración.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
De 10.00 a 14.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Sístole y Diástole’
Nueva muestra del artista Rafael Cabello Agudo, una propuesta que late entre el arte, la emoción y la pulsión creativa. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 7 de noviembre de 2025. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda de Marrubial, s/n.
De 09.00 a 21.00 horas.
