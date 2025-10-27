Encuentro
La hermandad del Servicio Militar Obligatorio se presenta en Córdoba con vocación de voluntariado
El encuentro nacional ha servido como homenaje a los soldados de reemplazo caídos en Cuba hace 130 años
La hermandad Española del Servicio Militar Obligatorio (Hesmo) en Córdoba ha acogido la celebración del primer encuentro nacional de esta organización como homenaje a los soldados de reemplazo caídos en la Guerra de Cuba, en el 130 aniversario de su conmemoración.
El Salón Bodega de la Sociedad de Plateros de Córdoba ha acogido el encuentro, que ha servido como acto de presentación oficial de esta hermandad en la provincia, que suma una decena de socios y busca crecer con el objetivo de convertirse en voluntarios ante posibles catástrofes, como puede ser la de la Dana, apagones o situaciones que requieran de ayuda y experiencia, según explica el delegado territorial de la entidad, Antonio Parrado Gómez.
Al acto han asistido el coronel subdelegado de Defensa en Córdoba, José María Ortega Olmedo o el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente. Así mismo, también han asistido miembros de otras hermandades y asociaciones de veteranos. Desde la hermandad han expresado que el objetivo es "rendir tributo a todos aquellos jóvenes que sirvieron a España durante el Servicio Militar Obligatorio, así como preservar y dignificar su memoria histórica".
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur