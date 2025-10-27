La hermandad del Servicio Militar Obligatorio se presenta en Córdoba con vocación de voluntariado

La hermandad Española del Servicio Militar Obligatorio (Hesmo) en Córdoba ha acogido la celebración del primer encuentro nacional de esta organización como homenaje a los soldados de reemplazo caídos en la Guerra de Cuba, en el 130 aniversario de su conmemoración.

El Salón Bodega de la Sociedad de Plateros de Córdoba ha acogido el encuentro, que ha servido como acto de presentación oficial de esta hermandad en la provincia, que suma una decena de socios y busca crecer con el objetivo de convertirse en voluntarios ante posibles catástrofes, como puede ser la de la Dana, apagones o situaciones que requieran de ayuda y experiencia, según explica el delegado territorial de la entidad, Antonio Parrado Gómez.

Asistentes en el acto de presentación. / Manuel Murillo

Al acto han asistido el coronel subdelegado de Defensa en Córdoba, José María Ortega Olmedo o el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente. Así mismo, también han asistido miembros de otras hermandades y asociaciones de veteranos. Desde la hermandad han expresado que el objetivo es "rendir tributo a todos aquellos jóvenes que sirvieron a España durante el Servicio Militar Obligatorio, así como preservar y dignificar su memoria histórica".