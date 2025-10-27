Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el lunes 27 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / JOSE ANTONIO AGUILAR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 28 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Cabello Lucena

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio de la Salud

Francisco Guillén Ruiz

La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el Cementerio de San Rafael

