Extorsión

Se enfrentan a prisión por exigir bizum a cambio de evitar una paliza en Córdoba

El perjudicado, tras recibir llamadas durante días, realizó pagos por valor de 2.760 euros, "a pesar de no tener deudas pendientes"

Planta baja de la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo.

Planta baja de la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo. / A. J. González

Córdoba

Dos individuos se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados en Córdoba después de, supuestamente, exigir dinero mediante Bizum y vía transferencia bancaria a un perjudicado a cambio de evitar una paliza. Además, una tercera persona es investigada y se halla en busca y captura por estos hechos, que serán enjuiciados por un juzgado de lo Penal de la capital.

El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal recoge que los dos procesados son oriundos de Zaragoza. Junto a la persona investigada, realizaron llamadas vía Whatsapp a la víctima en el año 2022, "exigiéndole el pago de una deuda, la cual debía satisfacer porque, de lo contrario, lo iban a buscar para darle una paliza".

El perjudicado, "a pesar de no tener deudas pendientes", después de recibir llamadas durante varios días y por "miedo a su integridad", realizó una primera entrega a través de Bizum a un acusado; después transfirió otra cantidad a la cuenta bancaria de otro encartado, y por último realizó otros dos pagos mediante Bizum a un acusado y al investigado.

El fiscal califica lo ocurrido como un delito de extorsión, por el que solicita dos años de prisión para cada uno de los encartados. Asimismo, solicita que indemnicen a la víctima en 2.760 euros, con los intereses previstos en la ley.

