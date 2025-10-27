Este es el horario de los centros comerciales y supermercados en Córdoba el Día de Todos los Santos

Este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es festivo nacional y uno de los dieciséis festivos en los que la Junta de Andalucía tiene autorizada la apertura de comercios. En Córdoba, además, la zona centro de la capital es considerada por la Junta de Andalucía como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean.

¿Abren los comercios de Córdoba este festivo del 1 de noviembre? Pueden hacerlo los que así lo deseen, algunos abren como una jornada comercial normal, otros en horario especial y los hay que directamente cierran sus puertas este día. Este es el horario de los principales centros comerciales y supermercados de la capital para esa jornada.

Centros comerciales

Estos son los centros comerciales de Córdoba que abren sus puertas el 1 de noviembre con los siguientes horarios:

Centro Comercial El Arcángel. Horario de apertura habitual de la zona comercial de 10.00 a 22.00 horas y del supermercado desde las 10.00 a las 21.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. El hipermercado Carrefour abre de 10.00 a 22.00 horas y la zona comercial de 10.00 a 22.00 horas.

Patios de Azahara. El centro comercial abre sus tiendas en horario habitual de 10.00 a 22.00 horas.

Centro Comercial Zoco. El supermercado Deza abre en horario especial de 9.30 a 15.00 horas, al igual que el resto de establecimientos. El ocio y la restauración abre en su horario habitual.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren en horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

Supermercados

Habrá disponibilidad para acudir a algunos supermercados el sábado 1 de noviembre, aunque algunos adaptan sus horarios al festivo:

Mercadona. La cadena de supermercados abre esta jornada en horario especial de 9.00 a 15.00 horas.

Supermercados Deza. Sus establecimientos abren media jornada con horario especial. Los detalles aquí.

Supermercados Piedra. Sus establecimientos abren esta jornada de 9.30 a 14.30 horas.

Cash Más Ahorro. Todos abren de 9.30 a 14.30 horas.

Proxi. Abren en su horario normal los 365 días al año de 8.15 a 22.00 horas.

Optima. Abren en su horario normal 365 días al año de 8.15 a 22.00

Lidl. Sus establecimientos abren esta jornada. Consulta los horarios aquí, según el establecimiento.

Aldi. Apertura de sus establecimientos de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Los hipermercados abren con horario de 10.00 a 22.00 horas. Y los Carrefour Express abren con horario de 9.00 a 22.00 horas, o de 10.00 a 22.00, dependiendo del centro. Consulta detalles aquí.

Supermercados Día. La mayoría de sus tiendas abren en horario habitual. Puedes consultar los detalles aquí.

Alcoop. Los supermercados de esta cadena permanecen cerrados con motivo del festivo.